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        Haberler Magazin Çağla Şıkel: İşte şimdi tam oldum

        Çağla Şıkel: İşte şimdi tam oldum

        Ünlü sunucu ve oyunu Çağla Şıkel, oğullarıyla çıktığı tatilde 'Avatar' konseptli mekanı ziyaret ederek eğlenceli anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 22:41 Güncelleme:
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        Çağla Şıkel, bir süredir oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte Yurt dışında tatil yapıyor.

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        47 yaşındaki ünlü isim, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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        Tatilinde oldukça eğlenceli anlar yaşayan Şıkel, dünyaca ünlü 'Avatar' filmi konseptli bir mekanı ziyaret ederek, yaşadığı farklı deneyimle adeta film karakterine dönüştü.

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        Bu anları adım adım takipçilerine aktaran Çağla Şıkel, süreç içerisinde mavi renkli makarna yediği anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

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        <strong>"İŞTE ŞİMDİ TAM OLDUM"</strong>

        "İŞTE ŞİMDİ TAM OLDUM"

        Kostümünü kuyruk detayıyla tamamlayan Şıkel, "İşte şimdi tam oldum" ifadeleriyle keyifli anlarını ölümsüzleştirdi.

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        Şıkel, oğullarıyla birlikte bölgedeki farklı noktaları keşfetmeye devam etti.

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        Gün boyunca çeşitli aktivitelere katılan ünlü sunucu, çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

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        #Avatar
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