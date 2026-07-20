Çağla Şıkel: İşte şimdi tam oldum
Ünlü sunucu ve oyunu Çağla Şıkel, oğullarıyla çıktığı tatilde 'Avatar' konseptli mekanı ziyaret ederek eğlenceli anlar yaşadı
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 22:41 Güncelleme:
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Çağla Şıkel, bir süredir oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte Yurt dışında tatil yapıyor.
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47 yaşındaki ünlü isim, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
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Tatilinde oldukça eğlenceli anlar yaşayan Şıkel, dünyaca ünlü 'Avatar' filmi konseptli bir mekanı ziyaret ederek, yaşadığı farklı deneyimle adeta film karakterine dönüştü.
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Bu anları adım adım takipçilerine aktaran Çağla Şıkel, süreç içerisinde mavi renkli makarna yediği anları da paylaşmayı ihmal etmedi.
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"İŞTE ŞİMDİ TAM OLDUM"
Kostümünü kuyruk detayıyla tamamlayan Şıkel, "İşte şimdi tam oldum" ifadeleriyle keyifli anlarını ölümsüzleştirdi.
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Şıkel, oğullarıyla birlikte bölgedeki farklı noktaları keşfetmeye devam etti.