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        Haberler Objektife Takılanlar Cemre Baysel, aşk iddialarını doğruladı

        Cemre Baysel, aşk iddialarını doğruladı

        Oyuncu Cemre Baysel, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. İlişkilerini doğrulayan Baysel, "Ne güzel duymuşsunuz işte" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:46 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Cemre Baysel, önceki akşam basın objektiflerine yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Baysel, "Repo günümdeyim. Arkadaşımla yemek yedik" dedi.

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        Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hatırlatılan 27 yaşındaki oyuncu, ilişkisine dair ilk kez açıklama yaptı.

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        "DUYMUŞSUNUZ İŞTE"

        Daha önce yaptığı açıklamaya gönderme yapan Baysel, "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" sözleriyle aşk haberlerini doğruladı.

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        "KENDİSİ YANIMDA DEĞİL"

        Muhabirlerin "Hayırlı olsun" dileklerine de yanıt veren oyuncu, "Âmin, çok teşekkür ediyorum. Kendisi yanımda değil çünkü Millî Takım'da kampta" dedi.

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        #Cemre Baysel
        #beşiktaş
        #oyuncu
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