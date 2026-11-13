Cemre Baysel, aşk iddialarını doğruladı
Oyuncu Cemre Baysel, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. İlişkilerini doğrulayan Baysel, "Ne güzel duymuşsunuz işte" dedi
Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:46 Güncelleme:
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Cemre Baysel, önceki akşam basın objektiflerine yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Baysel, "Repo günümdeyim. Arkadaşımla yemek yedik" dedi.
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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hatırlatılan 27 yaşındaki oyuncu, ilişkisine dair ilk kez açıklama yaptı.
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"DUYMUŞSUNUZ İŞTE"
Daha önce yaptığı açıklamaya gönderme yapan Baysel, "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" sözleriyle aşk haberlerini doğruladı.