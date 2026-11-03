Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu
Uzun süredir aşk yaşayan ve haziran ayında nişanlanan şarkıcı Derya Uluğ ile Asil Gök'ün evlilik tarihi netleşti
Giriş: 03 Kasım 2026 - 08:25 Güncelleme:
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Şarkıcı Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök ile haziran ayında nişanl yüzüklerini takmıştı.
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Uluğ, nişanın ardından "Gerçekten farklı bir heyecanmış. Herkes söylüyordu, biz de bu heyecanı yaşamış olduk. Nişanı atlattık. Kahveye bal koyduk, bal gibi olsun diye" ifadelerini kullanmıştı.
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Daha önce "Bu yıl içerisinde evleneceğiz" açıklamasında bulunan Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu.