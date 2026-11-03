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        Haberler Magazin Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu

        Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu

        Uzun süredir aşk yaşayan ve haziran ayında nişanlanan şarkıcı Derya Uluğ ile Asil Gök'ün evlilik tarihi netleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 08:25 Güncelleme:
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        Şarkıcı Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök ile haziran ayında nişanl yüzüklerini takmıştı.

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        Uluğ, nişanın ardından "Gerçekten farklı bir heyecanmış. Herkes söylüyordu, biz de bu heyecanı yaşamış olduk. Nişanı atlattık. Kahveye bal koyduk, bal gibi olsun diye" ifadelerini kullanmıştı.

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        Daha önce "Bu yıl içerisinde evleneceğiz" açıklamasında bulunan Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu.

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        Hürriyet'in haberine göre Derya Uluğ ile Asil Gök, 25 Kasım'da dünyaevine girecek.

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        Öte yandan Gök, Uluğ'a geçtiğimiz yıl şubat ayında evlenme teklifinde bulunmuştu.

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        #Derya Uluğ
        #Asil Gök
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