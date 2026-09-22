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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu'ndan aşk pozu

        Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu'ndan aşk pozu

        Dilan Çiçek Deniz, müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile katıldığı ödül gecesinden romantik bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        Dilan Çiçek Deniz, katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinden paylaşımlar yaptı. Gecede oyuncuya, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Birkan Nasuhoğlu da eşlik etti.

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        Ünlü oyuncu, sevgilisiyle olan romantik anını Yedinci Ev grubunun 'Aşık Oldum Bile' şarkısıyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Ayrıca oyuncu katıldığı etkinlikte Birkan Nasuhoğlu ile aşk yaşayan, ilişkisinin yolunda gittiğini belirterek esprili bir açıklama yapmıştı.

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        "MUTLULUKTAN KİLO ALDIM"

        İlişkisinin huzurlu olduğunu vurgulayan Dilan Çiçek Deniz, "Genelde insanlar üzülünce kilo verir derler ama benim biraz tam tersi oldu. Mutluluktan kilo aldım diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Dilan Çiçek Deniz
        #Birkan Nasuhoğlu
        #oyuncu
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