Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu'ndan aşk pozu
Dilan Çiçek Deniz, müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile katıldığı ödül gecesinden romantik bir paylaşım yaptı
Giriş: 22 Eylül 2026 - 16:29 Güncelleme:
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Dilan Çiçek Deniz, katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinden paylaşımlar yaptı. Gecede oyuncuya, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Birkan Nasuhoğlu da eşlik etti.
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Ünlü oyuncu, sevgilisiyle olan romantik anını Yedinci Ev grubunun 'Aşık Oldum Bile' şarkısıyla takipçilerinin beğenisine sundu.
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Ayrıca oyuncu katıldığı etkinlikte Birkan Nasuhoğlu ile aşk yaşayan, ilişkisinin yolunda gittiğini belirterek esprili bir açıklama yapmıştı.