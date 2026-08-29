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        Haberler Magazin Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez evlendi

        Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez evlendi

        'Selena' dizisinin 'Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile İstanbul'da görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 22:35 Güncelleme:
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        Bir dönemin sevilen çocuk dizisi 'Selena'da canlandırdığı 'Nazlı' karakteri ile ünlenen Dilara Kurtulmuş, ilişkisini resmiyete döktü.

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        Dilara Kurtulmuş, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Umutcan Ekmez ile dünyaevine girdi.

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        İstanbul'da gerçekleşen görkemli düğünde çiftin yakın aile fertleri ve arkadaşları mutluluklarına ortak oldu.

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        Kurtulmuş ve Ekmez'in düğününden kareleri ise davetliler sosyal medyalarından paylaştı.

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        28 yaşındaki oyuncuyu 'Selena' dizisindeki rol arkadaşı Gizem Güven ve 'Sihirli Annem' dizisinin oyuncuları Jennifer Boyner ile Zeynep Özkaya yalnız bırakmadı.

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        Kurtulmuş, geçtiğimiz yıl sevgilisi Umutcan Ekmez'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.

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        #Dilara kurtulmuş
        #Umutcan Ekmez
        #Selena
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