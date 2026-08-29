Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez evlendi
'Selena' dizisinin 'Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile İstanbul'da görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 22:35 Güncelleme:
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Bir dönemin sevilen çocuk dizisi 'Selena'da canlandırdığı 'Nazlı' karakteri ile ünlenen Dilara Kurtulmuş, ilişkisini resmiyete döktü.
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Dilara Kurtulmuş, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Umutcan Ekmez ile dünyaevine girdi.
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İstanbul'da gerçekleşen görkemli düğünde çiftin yakın aile fertleri ve arkadaşları mutluluklarına ortak oldu.
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Kurtulmuş ve Ekmez'in düğününden kareleri ise davetliler sosyal medyalarından paylaştı.
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28 yaşındaki oyuncuyu 'Selena' dizisindeki rol arkadaşı Gizem Güven ve 'Sihirli Annem' dizisinin oyuncuları Jennifer Boyner ile Zeynep Özkaya yalnız bırakmadı.
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Kurtulmuş, geçtiğimiz yıl sevgilisi Umutcan Ekmez'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.
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