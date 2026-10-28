Doğa Rutkay Kamal: Eşimi çok kıskanırım
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal, eşi Kerimcan Kamal'ı kıskandığını belirterek, başka kadınların eşine iltifat etmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Oyuncu, "Eşime bakarlar, ederler; 'Çok şıksın' derler, acayip rahatsız olurum" dedi
Doğa Rutkay Kamal, katıldığı bir programda özel hayatı, annelik deneyimi ve oyunculuk kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. eşi Kerimcan Kamal'ı kıskandığını dile getiren oyuncu, ünlü bir ismin çocuğu olmanın zorluklarından da söz etti.
"HAYATA YENİK BAŞLIYORSUN"
Usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı olan Kamal, tanınmış birinin çocuğu olmanın dezavantajlarına değinerek şunları söyledi: Netice itibarıyla ünlü bir insanın çocuğu olduğun zaman soyadından ötürü hayata 1-0 yenik başlıyorsun. Bunu benim çocuklarım da kabul etmek zorundalar. Bizim gibi göz önünde bulunan insanların çocukları, annesi ve babasıyla kıyaslanıyor.
Hakkında çıkan haberler nedeniyle üzülüp üzülmediği sorulan oyuncu, şöyle konuştu: Babasının kızı dönemi, herkesin benden babamın kariyerini sürdürmemi, siyasi tiyatro yapmamı beklemesi gibi bir baskı vardı. "Bu kız daha popüler oldu, bu kız da magazin figürü oldu" diyorlardı. Ben de gençliğimde öyle bir insandım. Bence benim tek derdim, "Bana bakın, ben de bir bireyim" demekti. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmedim.
"İLLA BENİ ELEŞTİRECEK BİR ŞEY BULMALILAR"
Kendisi hakkında yapılan eleştirileri de değerlendiren 47 yaşındaki oyuncu, "O kadar çok şey söylediler ki... 'Babası olmasaydı hiçbir yere gelemezdi.' Şimdi buna cevap mı verirsin? İlla beni eleştirecek bir şey bulmalılar. 'Çok gülüyor, at ağızlı, sesi ne kadar kalın, ayakları çok büyük, elleri çok büyük' diyorlardı. Bazı insanları etkiler bunlar, benim hiç umurumda olmadı" dedi.
"ACAYİP RAHATSIZ OLURUM"
2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenen oyuncu, 'Nihat Odabaşı ile Hiç Çekemem' programında yaptığı açıklamada, eşini kıskandığını da dile getirdi. Oyuncu, "Eşimi çok kıskanırım. Eşime bakarlar, ederler; 'Çok şıksın' derler, acayip rahatsız olurum. Kıskanırım eşimi, bakarım etraftaki güzel kadınlara" ifadelerini kullandı.
"O BİR ZİRVEYİMİŞ"
İkiz çocukları Piraye ve Rutkay'ı 2018 yılında kucağına alan ve anne olduktan sonra hayatının tamamlandığını belirten Doğa Rutkay Kamal, annelik duygusunu şu sözlerle özetledi: Annelik harika bir şeymiş, gerçekten bir zirve. Ama içimdeki çocuğu sevmeye, korumaya, eğlendirmeye ve kendi keyfime bakmaya hâlâ devam ediyorum. Hep mutlu, üreten ve çok çalışkan bir anne oldum.
"İYİ Kİ 'GÜLDÜR GÜLDÜR'DE OYNAMIŞIM"
Uzun süredir yer aldığı SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show' hakkında da konuşan oyuncu, "İyi ki o sete gitmişim. İyi ki o projeye girmişim ve iyi ki Güldür Güldür'de oynamışım. 24 kişiyiz. 24'ümüzü al, Bakırköy'e götür, 'Bunları niye getirdin?' diye sormazlar. Hepimiz o kadar deliyiz ve hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Herkes işini çok seviyor. O yüzden iyi ki Güldür Güldür yapmışım" diye konuştu.