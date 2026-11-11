Ebru Şahin: Kucağımda Burcu Biricik'i taşıyormuşum gibi

4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon

Adana merkezli 4 ilde, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı ve kamuoyunda "Aksoylar (Şirinler)" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyon kapsamında 28 kişi için yakalama çalışması sürüyor. (AA)