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        Haberler Magazin Ebru Şahin: Kucağımda Burcu Biricik'i taşıyormuşum gibi

        Ebru Şahin: Kucağımda Burcu Biricik'i taşıyormuşum gibi

        Ebru Şahin, Burcu Biricik'in kızı Luna ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin, paylaşımına "Kucağımda Burcu Biricik'i taşıyormuşum gibi bir his" ifadelerini not düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 22:48 Güncelleme:
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        Milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımlarla gündeme geldi.

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        32 yaşındaki oyuncu, meslektaşı Burcu Biricik'in 2024 yılında kucağına aldığı kızı Luna ile bir araya geldi.

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        Ünlü oyuncu, Luna ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak "Kucağımda Burcu Biricik'i taşıyormuşum gibi bir his" şeklinde esprili notu düştü.

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        Öte yandan, A Milli Basketbol Takımı ve PAOK forması giyen yıldız oyuncu Cedi Osman, geçirdiği sakatlık nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmişti. Eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Ebru Şahin, "Çok şükür ameliyat güzel geçti" demişti.

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        #ebru şahin
        #Burcu Biricik
        #Luna
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