Elif Buse Doğan'ın tekne keyfi
Daha önce "Bikini giyiyorum ama kimse çekemedi. Beni yakalayamazsınız" diyen şarkıcı Elif Buse Doğan, çıktığı tekne tatilinde mayolu görüntülendi
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 08:55 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Elif Buse Doğan, tatil sezonunu açtı.
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Tekne tatiline çıkan Doğan, Göcek Hamam Koyu'nda objektiflere yansıdı.
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Daha önce verdiği bir röportajda "Bikini giyiyorum ama kimse çekemedi. Beni yakalayamazsınız" sözleriyle dikkat çeken Doğan bu kez mayolu haliyle görüntülendi.
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Sakinliğin keyfini çıkaran şarkıcı, gün boyunca güneşlenip kitap okudu.
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Bir ara sıcaktan bunalan Elif Buse Doğan, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Tekneden estetik bir atlayış gerçekleştiren Doğan, bir süre denizde yüzdükten sonra tekneye çıkıp güneşlenmeye devam etti.
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