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        Haberler Magazin Elif Buse Doğan'ın tekne keyfi

        Elif Buse Doğan'ın tekne keyfi

        Daha önce "Bikini giyiyorum ama kimse çekemedi. Beni yakalayamazsınız" diyen şarkıcı Elif Buse Doğan, çıktığı tekne tatilinde mayolu görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 08:55 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Elif Buse Doğan, tatil sezonunu açtı.

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        Tekne tatiline çıkan Doğan, Göcek Hamam Koyu'nda objektiflere yansıdı.

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        Daha önce verdiği bir röportajda "Bikini giyiyorum ama kimse çekemedi. Beni yakalayamazsınız" sözleriyle dikkat çeken Doğan bu kez mayolu haliyle görüntülendi.

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        Sakinliğin keyfini çıkaran şarkıcı, gün boyunca güneşlenip kitap okudu.

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        Bir ara sıcaktan bunalan Elif Buse Doğan, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Tekneden estetik bir atlayış gerçekleştiren Doğan, bir süre denizde yüzdükten sonra tekneye çıkıp güneşlenmeye devam etti.

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