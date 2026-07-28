Emma Roberts'ın ünlülerle dolu düğünü
Emma Roberts'ın Cody John ile kumsaldaki romantik düğününde ünlü davetliler vardı
Oyuncu çift Emma Roberts ve Cody John, dört yıllık birlikteliklerinin ardından hafta sonu ABD'nin Idaho eyaletine bağlı Sun Valley'de yakın arkadaşları ve ailelerinin önünde evlilik yemini etti. Çiftin kumsaldaki romantik düğün töreninden fotoğraflar yayımlandı.
35 derece sıcaklıkta, yaklaşık 45 dakika süren düğünde Roberts, yırtmaçlı beyaz şifon gelinlik giydi ve ona uygun saç bandıyla uzun bir duvak taktı.
Sıcak havadaki nikahta, davetiler güneşten etkilenmemek için şemsiye kullandı.
Roberts'ın eski eşi Garrett Hedlund'den olan beş yaşındaki oğlu Rhodes da nikahtaydı. Hatta annesini nikah alanına kadar elinden tutarak götürdü.
Aralık 2020'de oğlu Rhodes'u kucağına alan Roberts'ın uzun süre çocuğunu korumak istediği için bu ilişki konusunda tereddütlü olduğu söyleniyordu. Roberts ve Hedlund, 2021'in sonlarında ayrılana kadar üç yıl boyunca birlikteydiler.
'American Horror Story' dizisiyle tanınan Emma Roberts, 2024 yılında Instagram paylaşımıyla Cody John ile nişanlandığını duyurdu.
Emma Roberts, oyuncu ailesinin izinden giden bir isim. Babası Eric Roberts, halası ise Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts. Düğünde Julia Roberts da eşi Danny Moder düğünde hazır bulundu. Düğünde başka ünlü isimler de vardı.
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