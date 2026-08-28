Emre Altuğ ile Pınar Yüzbaşıgil'den ilk fotoğraf
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, iki yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil ile ortaya çıktı
Emre Altuğ, sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil ile ilk kez önceki akşam katıldıkları davette görüntülendi.
Altuğ, sorular üzerine, "İlişkimizi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyoruz. İki yıldır mutlu ve seviyeli bir şekilde ilişkimiz devam etmekte. Her şey yolunda ve çok güzel gidiyor" dedi. Çift, Quality dergisi tarafından görüntülendi.
Emre Altuğ, geçtiğimiz haftalarda, "Gizleyecek bir şey yok. Mutlu, huzurlu ilerleyen bir arkadaşlık. Çok göz önünde olmayı tercih etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Altuğ, Pınar Yüzbaşıgil ile ilişkisinin birlikte çalıştıkları süreçte geliştiğini söylemiş ve ortak üretimin aralarındaki bağı güçlendirdiğini belirtmişti.
Emre Altuğ, 2008–2015 yılları arasında Çağla Şıkel evlilik yaşamıştı. Çiftin Uzay ve Kuzey adında iki çocukları dünyaya gelmişti.