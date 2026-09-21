Hande Baladın ile Onuralp Bitim aşkında ayrılık iddiası
Fenerbahçe'nin milli sporcuları Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in ilişkilerini sonlandırdığı iddia edildi. Çiftin sosyal medyada karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkması, ayrılık iddialarını gündeme getirdi
Giriş: 21 Eylül 2026 - 20:17 Güncelleme:
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Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Hande Baladın ile Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın oyuncusu Onuralp Bitim'in bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu.
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Bitim, Baladın'ın milli formayla mücadele ettiği maçlarda tribünde yer alarak sevgilisine destek olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Slovenya maçının ardından Baladın'ın doğrudan tribüne giderek Bitim'i öpmesi ve galibiyeti birlikte kutlaması da kameralara yansımıştı.
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Ancak çiftten sevenlerini üzen bir haber geldi. Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in birlikteliklerini sonlandırma kararı aldığı iddia edildi.