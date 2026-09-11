Hayal Köseoğlu: Benim için çok özel bir süreç

"EVDE 18 TANE DAHA ÇİZİMİM VAR"

Çocukluğundan beri resim yaptığını belirten ünlü oyuncu, "Benim için çok özel bir gün. Dizilerle ve filmlerde her zaman sizinle konuşma fırsatım oldu. İlk defa bu tarz bir şeyde bir aradayız. İlk sergim, bu yüzden birazcık amatörüm, kusuruma bakmayın. Evde 18 tane daha çizimim var. Eskiden zevk için yaptığım bir şeydi; yaptıklarıma insanlardan aldığım karşılık çok güzel olunca bu beni yüreklendirdi" dedi.