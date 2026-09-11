Hayal Köseoğlu: Benim için çok özel bir süreç
Hayal Köseoğlu, Kadıköy'de açtığı ilk resim sergisinde eserlerinin hikayesini anlattı. Evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Nezir Çınarlı ilişkileri için "Çok sevdiğim ve çok sevildiğim bir ilişkinin içerisindeyim" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın 'Melis'i Hayal Köseoğlu, ilk kişisel sergisini önceki gün Kadıköy'deki bir sanat galerisinde açtı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Köseoğlu, sanat yolculuğunu ve eserlerinin arkasındaki hikayeyi paylaştı.
"EVDE 18 TANE DAHA ÇİZİMİM VAR"
Çocukluğundan beri resim yaptığını belirten ünlü oyuncu, "Benim için çok özel bir gün. Dizilerle ve filmlerde her zaman sizinle konuşma fırsatım oldu. İlk defa bu tarz bir şeyde bir aradayız. İlk sergim, bu yüzden birazcık amatörüm, kusuruma bakmayın. Evde 18 tane daha çizimim var. Eskiden zevk için yaptığım bir şeydi; yaptıklarıma insanlardan aldığım karşılık çok güzel olunca bu beni yüreklendirdi" dedi.
"ÇOK YETENEKLİ BİR NİŞANLIM VAR"
Sergide Köseoğlu'nu yalnız bırakmayan sevgilisi Nezir Çınarlı, duygularını "Ben onunla gurur duyuyorum. Yaptığı her şeyin yapım aşamasında yanında olduğum için benim için çok büyük ayrıcalık. O yüzden tebrik ediyorum kendisini. Bence çok yetenekli bir nişanlım var" sözleriyle dile getirdi.
Resimlerindeki ana fikre değinen Köseoğlu, "Kadın ve feminizm benim için önemli konular. Kadının yargılandığı ve ötekileştirildiği bir dünya olduğu için bunu sembolize ettim. Genel olarak bazı coğrafyalarda, hatta dünyada kadın olmanın zorlukları var" ifadelerini kullandı.
"ŞU AN HER ŞEY YOLUNDA"
Evlilik hazırlığı yaptığı sürece de değinen Hayal Köseoğlu, "Benim için çok özel bir süreç. Şu an her şey yolunda. Çok sevdiğim ve çok sevildiğim bir ilişkinin içerisindeyim" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Hayal Köseoğlu'nu, 'Muhtemel Aşk' dizisindeki rol arkadaşları Evrim Doğan ve Müge Bayramoğlu da yalnız bırakmadı.