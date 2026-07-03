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        Haberler Objektife Takılanlar Hülya Avşar'dan Ricky Martin açıklaması

        Hülya Avşar'dan Ricky Martin açıklaması

        Arnavutköy'de görüntülenen Hülya Avşar, yıllar önce programına katılan ve 11 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek olan Ricky Martin hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:06 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Hülya Avşar, önceki gün Arnavutköy'de bir sanat galerisinden çıkarken objektiflere yansıdı. Bir arkadaşının sergisine katıldığını belirten Avşar, "Tablo aldım. Arkadaşımın sergisiydi, gelip bir bakmak istedim" dedi.

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        "BİZZAT BEN ÇEKTİM"

        Yakında yeni bir şarkı çıkaracağını açıklayan 62 yaşındaki sanatçı, projesi hakkında şu bilgileri verdi: Bir yaz parçası hazırlıyorum. Klibini Ayvalık'ta bizzat ben çektim. Şarkının müziğinde de emeğim var. Keyifli bir yaz şarkısı oldu.

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        Tatil planlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Avşar, "Balıkesir'e gidip geliyorum. Ara ara gidip 15 gün kalıyor, sonra tekrar dönüyorum. Hem İstanbul'da hem de orada vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

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        "HER ŞEYİN BİR YAŞI VE YERİ VAR"

        11 Temmuz’da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak olan Grammy ve Latin Grammy ödüllü dünya yıldızı Ricky Martin'in konser vereceği hatırlatıldı. Avşar'a, geçmişte yaşananlar üzerinden "Tekrar bir şeyler yaşanır mı?" sorusu yöneltildi. Soruya kahkahalarla karşılık veren Avşar, "Düşünsenize gidip tekrar onun poposunu ellediğimi. Her şeyin bir yaşı ve yeri var" şeklinde konuştu.

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        Ricky Martin, 1998 yılındaki Türkiye ziyareti sırasında 'Hülya Avşar Show'a konuk olmuştu. Programın canlı yayınında ikilinin dansı sırasında Hülya Avşar, Martin'in kalçasına dokunmuştu.

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        "BENİM BU KONUDA BİR SORUNUM YOK" DEMİŞTİ

        Martin, 2011 yılında verdiği bir röportajda konuyla ilgili olarak, "Eğer tekrar beni ellemek isterse buyursun gelsin, benim bu konuda bir sorunum yok. Ancak bu olay yıllar önceydi, umarım beni hatırlar. Bu arada buradan kendisine sevgilerimi iletmenizi rica ediyorum" demişti.

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        #Hülya Avşar
        #Ricky Martin
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