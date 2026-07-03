"BENİM BU KONUDA BİR SORUNUM YOK" DEMİŞTİ

Martin, 2011 yılında verdiği bir röportajda konuyla ilgili olarak, "Eğer tekrar beni ellemek isterse buyursun gelsin, benim bu konuda bir sorunum yok. Ancak bu olay yıllar önceydi, umarım beni hatırlar. Bu arada buradan kendisine sevgilerimi iletmenizi rica ediyorum" demişti.