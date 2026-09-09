İlayda Alişan: Evlilik doğru kişiyle çok güzel
İlayda Alişan ile sevgilisi Oğulcan Engin birlikte görüntülendi. Ünlü oyuncu evlilikle ilgili, "Evlilik doğru kişiyle çok güzel. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; TRT 1'in yeni dizisi 'Evlilik Güzeldir'in ilk bölüm izleme organizasyonunda, dizinin başrol oyuncularından İlayda Alişan ile sevgilisi Oğulcan Engin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Muhabirlerin evlilik hakkındaki sorularına Oğulcan Engin, "Evlilik güzeldir, aksini iddia etmiyoruz" yanıtını verdi.
"EVLİLİK DOĞRU KİŞİYLE ÇOK GÜZEL"
İlayda Alişan ise, "Güzel tabii ki de. Evlilik doğru kişiyle çok güzel. Ben de sıcacık bir ailede büyüdüm. Allah isteyen herkese nasip etsin" diye konuştu.
"SEDA HANIM BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"
Sevgilisi Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ın, yeni projesini sosyal medya hesabından paylaşması hakkında da konuşan Alişan, "Çok özel ve güzel bir duygu. Seda Hanım benim için çok değerli; hem Seda Sayan olduğu için hem de Oğulcan'ın annesi olduğu için... Bu paylaşımı da benim için oldukça anlamlı" ifadelerini kullandı.