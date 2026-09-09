İlayda Alişan: Evlilik doğru kişiyle çok güzel

"SEDA HANIM BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Sevgilisi Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ın, yeni projesini sosyal medya hesabından paylaşması hakkında da konuşan Alişan, "Çok özel ve güzel bir duygu. Seda Hanım benim için çok değerli; hem Seda Sayan olduğu için hem de Oğulcan'ın annesi olduğu için... Bu paylaşımı da benim için oldukça anlamlı" ifadelerini kullandı.