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        Haberler Magazin Işın Karaca'nın aile pozu

        Işın Karaca'nın aile pozu

        Manisa'da sahne alan Işın Karaca, eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia ile fotoğraf çektirdi. Şarkıcının sosyal medya paylaşımında kızının değişimi dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 14:34 Güncelleme:
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        Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Işın Karaca, önceki gün Manisa'nın Gördes ilçesinde hayranlarıyla buluştu.

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        Karaca'yı sahnede eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia da yalnız bırakmadı. Eşi ve kızıyla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcının gönderisinde, kızı Mia'daki değişim dikkat çekti.

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        Işın Karaca, 2011 yılında nikâh masasına oturduğu Sedat Doğan'dan aynı yıl kızı Mia'yı kucağına almıştı. Çift, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.

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        Ünlü şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Can Yapıcıoğlu ile 2023 yılında Hollanda'da dünyaevine girmişti.

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        #Işın Karaca
        #Mia
        #Can Yapıcıoğlu
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