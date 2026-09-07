Işın Karaca'nın aile pozu
Manisa'da sahne alan Işın Karaca, eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia ile fotoğraf çektirdi. Şarkıcının sosyal medya paylaşımında kızının değişimi dikkat çekti
Giriş: 07 Eylül 2026 - 14:34 Güncelleme:
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Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Işın Karaca, önceki gün Manisa'nın Gördes ilçesinde hayranlarıyla buluştu.
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Karaca'yı sahnede eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia da yalnız bırakmadı. Eşi ve kızıyla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcının gönderisinde, kızı Mia'daki değişim dikkat çekti.
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Işın Karaca, 2011 yılında nikâh masasına oturduğu Sedat Doğan'dan aynı yıl kızı Mia'yı kucağına almıştı. Çift, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.