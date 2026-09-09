İsmail Demirci: Aile olmak çok güzel bir şey
Hande Soral ve İsmail Demirci, "Evlilik güzel midir?" sorusunu yanıtladı. Demirci, "En güzel şey bu hayatta doğru kişi ile evlenmek" derken, Soral ise "Doğru kişi ile çok güzel" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz haberine göre; TRT1'de yayınlanan 'Evlilik Güzeldir' adlı dizinin ilk bölüm izlemesi, önceki gece Emirgan'daki Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleşti.
Hande Soral ve İsmail Demirci çifti, Soral'ın yer aldığı proje öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"DOĞRU KİŞİ İLE ÇOK GÜZEL"
Muhabirlerin "Evlilik güzel midir?" sorusu üzerine Hande Soral, "Doğru kişi ile çok güzel" yanıtını verdi.
"GÜZEL OLMASA 9 SENEDİR EVLİ OLMAZDIK"
Eşinin ardından söze giren İsmail Demirci ise evliliğin ve aile olmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Güzel olmasa 9 senedir evli olmazdık herhalde. En güzel şey bu hayatta doğru kişi ile evlenmek. Çocuk işin üstündeki kreması. Evlilik, aile olmak çok güzel bir şey.
2017 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Hande Soral ile İsmail Demirci, Haziran 2022'de oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.