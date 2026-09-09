İsmail Demirci: Aile olmak çok güzel bir şey

"GÜZEL OLMASA 9 SENEDİR EVLİ OLMAZDIK"

Eşinin ardından söze giren İsmail Demirci ise evliliğin ve aile olmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Güzel olmasa 9 senedir evli olmazdık herhalde. En güzel şey bu hayatta doğru kişi ile evlenmek. Çocuk işin üstündeki kreması. Evlilik, aile olmak çok güzel bir şey.