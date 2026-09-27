Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı
Johnny Depp, katıldığı bir yeme içme festivalinde basına neşeli pozlar verirken tuhaf bir ana imza attı: Duvardaki dekoratif bitkileri ısırdı
Johnny Depp, Las Vegas'taki son etkinliğinde fotoğrafçılara poz verirken alışılmadık bir yöntem buldu.
63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Park MGM'de düzenlenen bir yiyecek ve içecek festivalinde, arkasındaki dekoratif çitten yaprakları ısırdı.
Siyah bir yelek, kovboy şapkasını turuncu tonlu güneş gözlüğüyle tamamlayan Depp, fotoğraf çekimi sırasında ağzında yapraklarla poz verdi.
Depp, geride kalan haftada yeni filmi 'Day Drinker'ın ilk tanıtım fragmanının yayımlanmasıyla gündeme gelmişti.
Marc Webb'in yönettiği gerilim filminde Madelyn Cline ve Penelope Cruz ile başrolleri paylaşan Depp, 26 Mart 2027'de sinemalarda gösterime girmesi planlanan filmde, gri saçlı ve sakallı haliyle bambaşka bir görünüm sergiliyordu.
Depp aynı zamanda, geçen ay, 'Karayip Korsanları 6' filminde yeniden 'Jack Sparrow'u canlandırmak için kolları sıvadığı haberleriyle gündemdeydi.