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        Haberler Magazin Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'ın Hawaii kaçamağı

        Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'ın Hawaii kaçamağı

        Aşkları dolu dizgin devam eden Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'dan romantik Hawaii tatillerinden kareler geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 07:56 Güncelleme:
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        İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton ve Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian, bu yıl sürpriz bir birlikteliğe imza atmıştı.

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        Şubat ayından bu yana ilişkilerini sürdüren ünlü çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiyor.

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        Çıktıkları tatillerde ve katıldıkları etkinliklerde romantik bir tablo çizen Kardashian ve Hamilton, bu durumu sosyal medya hesaplarına da yansıtmaya başladı.

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        İkili, zaman zaman birlikte geçirdikleri keyifli anlara ait kesitleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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        Aşkları dolu dizgin devam eden Lewis Hamilton ve Kim Kardashian, son olarak Hawaii'de romantik bir kaçamak yaptı.

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        Çift, tatilde yaşadıkları aşk dolu anlara ait fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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        Kim Kardashian'ın Kanye West ile 2012'de başlayan ve 2022'de sona eren ilişkisinden dört çocuğu bulunuyor. Kardashian, haziran ayında çocuklarıyla sevgilisi Lewis Hamilton'ı akşam yemeğinde bir araya getirmişti.

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        #kim kardashian
        #lewis hamilton
        #Hawaii
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