Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'ın Hawaii kaçamağı
Aşkları dolu dizgin devam eden Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'dan romantik Hawaii tatillerinden kareler geldi
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 07:56 Güncelleme:
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İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton ve Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian, bu yıl sürpriz bir birlikteliğe imza atmıştı.
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Şubat ayından bu yana ilişkilerini sürdüren ünlü çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiyor.
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Çıktıkları tatillerde ve katıldıkları etkinliklerde romantik bir tablo çizen Kardashian ve Hamilton, bu durumu sosyal medya hesaplarına da yansıtmaya başladı.
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İkili, zaman zaman birlikte geçirdikleri keyifli anlara ait kesitleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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Aşkları dolu dizgin devam eden Lewis Hamilton ve Kim Kardashian, son olarak Hawaii'de romantik bir kaçamak yaptı.
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Çift, tatilde yaşadıkları aşk dolu anlara ait fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.