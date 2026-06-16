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        Haberler Magazin Lara, eşi Mehdi Karimi'ye boşanma davası açtı - Magazin haberleri

        Lara, eşi Mehdi Karimi'ye boşanma davası açtı

        Şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 3 yıl önce evlendiği İranlı voleybolcu eşi Mehdi Karimi'ye boşanma davası açtığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 00:55 Güncelleme:
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        2000'li yıllarda çıkardığı 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarla tanınan Lara, 7 Mart 2023'te İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmişti.

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        47 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşine boşanma davası açtığını duyurdu.

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        Evliliğinde bir süredir fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirten Lara, ayrılık kararının ardından hukuki sürecin başladığını ifade etti.

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        "EVLİLİĞİMİ SONLANDIRMA KARARI ALDIM"

        Lara, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bir süredir özel hayatımla ilgili çıkan haberler nedeniyle bu süreci sizlerle doğrudan paylaşmak istedim. Uzun zamandır yaşanan fikir ayrılıkları ve bir yılı aşkın süredir devam eden belirsizlikler sonucunda evliliğimi sonlandırma kararı aldım. Boşanma davası tarafımdan açılmış olup hukuki süreç devam etmektedir. Bu hassas dönemde özel hayatıma ve sürece göstereceğiniz saygı için teşekkür ederim. Bundan sonra da tüm enerjimi sanatıma, sahneme ve beni yalnız bırakmayan dinleyicilerime vermeye devam edeceğim. Her bitiş yeni bir başlangıçtır.

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        Öte yandan Lara, geçtiğimiz yıl kontrol amacıyla gittiği doktor muayenesinde beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Daha sonra sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yapan şarkıcı, "Beynimdeki kitle iyi huylu çıktı" diyerek, sevenlerine iyi haberi vermişti.

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        #Mehdi Karimi
        #lara
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