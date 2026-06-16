Lara, eşi Mehdi Karimi'ye boşanma davası açtı

"EVLİLİĞİMİ SONLANDIRMA KARARI ALDIM"

Lara, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bir süredir özel hayatımla ilgili çıkan haberler nedeniyle bu süreci sizlerle doğrudan paylaşmak istedim. Uzun zamandır yaşanan fikir ayrılıkları ve bir yılı aşkın süredir devam eden belirsizlikler sonucunda evliliğimi sonlandırma kararı aldım. Boşanma davası tarafımdan açılmış olup hukuki süreç devam etmektedir. Bu hassas dönemde özel hayatıma ve sürece göstereceğiniz saygı için teşekkür ederim. Bundan sonra da tüm enerjimi sanatıma, sahneme ve beni yalnız bırakmayan dinleyicilerime vermeye devam edeceğim. Her bitiş yeni bir başlangıçtır.