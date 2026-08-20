Margot Robbie'nin yağmurlu Paris stili
Eşi Tom Ackerley ile yağmurlu bir günde Paris sokaklarında görüntülenen Margot Robbie, kovboy çizmeli ve derin yırtmaçlı stiliyle beğeni topladı
Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley, yağmurlu bir günde Paris sokaklarında görüntülendi.
Yağmurlu havada hem kendisi hem de koruması şemsiye tutarken görülen Robbie, kovboy botlarıyla tamamladı derin yırtmaçlı etek ve bluzdan oluşan kombiniyle beğeni topladı.
Oscar ve Altın Küre adaylığı bulunan 36 yaşındaki oyuncu, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı altında yürürken objektife yansıdı.
Ekim 2024'te ilk kez anne olan Robbie, geçtiğimiz günlerde 'Barbie'nin devam filmine dair maaş anlaşmazlığı haberleriyle gündeme gelmişti.
Robbie'nin 'Barbie' filminde başrol oynaması ve ortak yapımcılığını üstlenmesi karşılığında 50 milyon dolar kazandığı biliniyor. Yeni haberlere göre Warner Bros., 'Barbie 2' için Margot Robbie, Ryan Gosling ve diğer başrol oyuncularına talep edile yüksek maaşları ödemeyi reddediyor. Bu nedenle devam filmiyle ilgili umutlar tehlikeye girebilir.
'Barbie'nin vizyona girmesinden bu yana geçen üç yılda Warner Bros., altıdan fazla teklif yaptı, ancak tüm teklifler oyuncu ekibi tarafından reddedildi. İddialara göre Ryan Gosling, Oscar'a aday gösterildiği Ken rolünü devam filminde yeniden canlandırmak için 20 milyon dolar istiyor. Margot Robbie'nin talebi ise şimdilik bilinmiyor.