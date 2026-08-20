Margot Robbie'nin yağmurlu Paris stili

'Barbie'nin vizyona girmesinden bu yana geçen üç yılda Warner Bros., altıdan fazla teklif yaptı, ancak tüm teklifler oyuncu ekibi tarafından reddedildi. İddialara göre Ryan Gosling, Oscar'a aday gösterildiği Ken rolünü devam filminde yeniden canlandırmak için 20 milyon dolar istiyor. Margot Robbie'nin talebi ise şimdilik bilinmiyor.