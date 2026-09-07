Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Merih Demiral ile Heidi Lushtaku'nun evliliğinde kriz iddiası

        Merih Demiral ile Heidi Lushtaku'nun evliliğinde kriz iddiası

        Milli futbolcu Merih Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku, sosyal medya hesabından 'Demiral' soyadını sildi. Lushtaku'nun bu hamlesi, ayrılık iddialarını gündeme getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 15:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ile İsviçreli model Heidi Lushtaku, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

        2

        Çift, Nisan 2022'de ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı. İkili, ilk göz ağrıları olan oğullarına 'Kais Ömer' adını vermişti.

        3

        Demiral ve Lushtaku, 2024 yılının haziran ayında ikinci oğullarının dünyaya gelmesiyle ailelerini büyütmüştü.

        4

        Son olarak sosyal medyayı aktif kullanan Heidi Lushtaku'nun hamlesi ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

        5

        Uzun süredir sosyal medya profilinde 'Heidi Demiral' ismini kullanan ünlü modelin, eşinin soyadını silerek yeniden bekarlık soyadına dönmesi 'evlilikte kriz' yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi.

        6

        Sosyal medyada takipleşmeye devam eden ve birlikte oldukları fotoğrafları henüz silmeyen taraflardan, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Merih Demiral
        #Heidi Lushtaku
        #etiket
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!
        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Kitle sandı, sarımsak çıktı!
        Kitle sandı, sarımsak çıktı!
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Yeni rolünü anlattı
        Yeni rolünü anlattı
        Mimar Italiano
        Mimar Italiano
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları