Merih Demiral ile Heidi Lushtaku'nun evliliğinde kriz iddiası
Milli futbolcu Merih Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku, sosyal medya hesabından 'Demiral' soyadını sildi. Lushtaku'nun bu hamlesi, ayrılık iddialarını gündeme getirdi
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ile İsviçreli model Heidi Lushtaku, 2021 yılında dünyaevine girmişti.
Çift, Nisan 2022'de ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı. İkili, ilk göz ağrıları olan oğullarına 'Kais Ömer' adını vermişti.
Demiral ve Lushtaku, 2024 yılının haziran ayında ikinci oğullarının dünyaya gelmesiyle ailelerini büyütmüştü.
Son olarak sosyal medyayı aktif kullanan Heidi Lushtaku'nun hamlesi ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
Uzun süredir sosyal medya profilinde 'Heidi Demiral' ismini kullanan ünlü modelin, eşinin soyadını silerek yeniden bekarlık soyadına dönmesi 'evlilikte kriz' yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi.
Sosyal medyada takipleşmeye devam eden ve birlikte oldukları fotoğrafları henüz silmeyen taraflardan, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.