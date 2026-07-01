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        Haberler Magazin Mert Demir'den aşk dolu kutlama

        Mert Demir'den aşk dolu kutlama

        Mert Demir, 34 yaşına giren sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 17:53 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, bir süredir devam eden ilişkilerini doludizgin yaşamaya devam ediyor.

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        Birlikte çıktıkları tatillerden ve katıldıkları etkinliklerden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını sık sık gözler önüne seren çiftten yeni paylaşım geldi.

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        Mert Demir, 34'üncü yaşına giren sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü kutladı.

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        Demir, Sarıkaya ile çektirdikleri romantik kareyi sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.

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        #Mert Demir
        #serenay sarıkaya
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