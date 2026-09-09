Mert Nobre oğlu Nicolas'ı evlendirdi

"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Nikâh anından fotoğraflar paylaşan çift gönderilerine, "Seninle gurur duyuyoruz. Senin büyüdüğünü görmek ne büyük bir ayrıcalıktı... Ve şimdi kendi aileni kurduğuna şahit olmak ne büyük bir ayrıcalık. Seni sonsuza dek seveceğiz" notunu düştü.