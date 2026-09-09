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        Haberler Magazin Mert Nobre oğlu Nicolas'ı evlendirdi

        Mert Nobre oğlu Nicolas'ı evlendirdi

        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mert Nobre'nin oğlu Nicolas Nobre, sevgilisi Sarah ile nikâh masasına oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        Bir zamanlar Türkiye'de Fenerbahçe ile Beşiktaş formaları giymiş ve iki takımda da şampiyonluk yaşamış Mert Nobre, özel hayatıyla gündeme geldi.

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        Mert Nobre ile Priscila Nobre çiftinin birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları Nicolas Nobre, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sarah ile hayatını birleştirdi.

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        Nicolas Nobre ve Sarah çifti, İtalya'nın Pisa şehrinde yapılan düğünle evlendi.

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        Oğullarının bu özel gününde yanında olan Mert Nobre ve eşi Priscila Nobre, düğünden kareleri sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla sundu.

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        "SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"

        Nikâh anından fotoğraflar paylaşan çift gönderilerine, "Seninle gurur duyuyoruz. Senin büyüdüğünü görmek ne büyük bir ayrıcalıktı... Ve şimdi kendi aileni kurduğuna şahit olmak ne büyük bir ayrıcalık. Seni sonsuza dek seveceğiz" notunu düştü.

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        Düğüne katılanlar arasında merhum oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın da yer aldı.

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        #mert nobre
        #beşiktaş ve fenerbahçe
        #Nicolas Nobre
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