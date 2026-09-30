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        Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile tenis oynadı

        Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile tenis oynadı

        Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile tenis oynadığı keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        Mert Yazıcıoğlu ile psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç'ın mutlu birlikteliği tüm hızıyla devam ediyor.

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        İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ve sık sık sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlarda bulunan çift, birlikte geçirdikleri anları takipçileriyle paylaşıyor.

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        33 yaşındaki oyuncu, son olarak sevgilisi Zeynep Artukmaç ile tenis oynadığı anlardan kareleri 2,4 milyon takipçili Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Oldukça keyifli vakit geçiren Yazıcıoğlu ve Artukmaç'a, oyuncu Burak Dakak da eşlik etti.

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        Kortta hünerlerini sergileyen Yazıcıoğlu’nun eğlenceli paylaşımı, sevenlerinden beğeni ve yorum aldı.

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        #mert yazıcıoğlu
        #Zeynep Artukmaç
        #Burak Dakak
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