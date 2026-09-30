Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile tenis oynadı
Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile tenis oynadığı keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Giriş: 30 Eylül 2026 - 21:49 Güncelleme:
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Mert Yazıcıoğlu ile psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç'ın mutlu birlikteliği tüm hızıyla devam ediyor.
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İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ve sık sık sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlarda bulunan çift, birlikte geçirdikleri anları takipçileriyle paylaşıyor.
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33 yaşındaki oyuncu, son olarak sevgilisi Zeynep Artukmaç ile tenis oynadığı anlardan kareleri 2,4 milyon takipçili Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.