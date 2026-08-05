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        Haberler Magazin Merve Boluğur özel abonelik açtı

        Merve Boluğur özel abonelik açtı

        Gülben Ergen'in ardından Merve Boluğur da özel içerikleri için aylık 59,99 TL karşılığında özel abonelik sistemi başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabında özel abonelik sistemine geçiş yaptı.

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        3.8 milyon takipçisi olan Boluğur, hayranlarına özel içerikleri aylık 59,99 TL karşılığında yayımlayacak.

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        Boluğur’un güncel abone sayısı, sistemin açılmasıyla birlikte kısa sürede 654 kişiye ulaştı. Boluğur böylelikle yaklaşık 40 bin TL gelir elde etti.

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        Instagram’ın ücretli abonelik özelliği son dönemde magazin dünyasından birçok ünlü ismin ilgisini çekti.

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        Son dönemde Ece Erken ve Gülben Ergen gibi isimler de abonelik sistemini aktif hale getirmişti.

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