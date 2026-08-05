Merve Boluğur özel abonelik açtı
Gülben Ergen'in ardından Merve Boluğur da özel içerikleri için aylık 59,99 TL karşılığında özel abonelik sistemi başlattı
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 09:48 Güncelleme:
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabında özel abonelik sistemine geçiş yaptı.
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3.8 milyon takipçisi olan Boluğur, hayranlarına özel içerikleri aylık 59,99 TL karşılığında yayımlayacak.
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Boluğur’un güncel abone sayısı, sistemin açılmasıyla birlikte kısa sürede 654 kişiye ulaştı. Boluğur böylelikle yaklaşık 40 bin TL gelir elde etti.