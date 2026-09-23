Milano'daki Vogue World etkinliğine Jennifer Lopez damgası
Milano'da moda ve sanat dünyasının en büyük isimlerini bir araya getiren Vogue World etkinliğinin yıldızı Jennifer Lopez oldu
Dün İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Vogue World etkinliği, moda ve sanat dünyasının en büyük isimlerini bir araya getirerek yıldızlarla dolu bir geceye sahne oldu.
Milano Moda Haftası'nın başlangıcıyla eş zamanlı olarak Vogue, İtalya'nın en eski alışveriş pasajı olan Galleria Vittorio Emanuele II'de düzenlenen muhteşem etkinliğe ev sahipliği yaptı.
57 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Jennifer Lopez , siyah elbisesiyle Hollywood ihtişamını Milano'ya taşıdı.
Askısız korse tarzı elbisesini, şık şeffaf eldivenler, dikkat çekici gümüş ve zümrüt bir kolyeyle tamamlayan Lopez, moda eleştirmenlerinin beğenisini topladı.
Gece saatlerinde lüks otelinden ayrılıp etkinlik mekanına doğru yola koyulurken, Lopez'in yanında tasarımcılar Domenico Dolce ve Stefano Gabbana vardı.
Lopez'in basın mensuplarının ilgisini en çok çeken sanatçı olarak Vogue World gecesine damga vurduğu etkinlikte başka yıldızlar da vardı.
Pamela Anderson
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