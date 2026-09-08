Murat Dalkılıç 14'üncü kez ameliyat olacak: Mental sağlığımı korumaya çalışıyorum

Dalkılıç, "Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım. Doktor aslında hiç şans vermemişti, beni karşısına alıp 'Muratcığım ne meslek yapacaksın?' diye sordu. Sonra da 'Bana bırak kendini' dedi, ameliyatlar silsilesi yapacağım sana. Kaç ameliyat, bilmiyorum. Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır değil mi? Yok benim gitti o! 11 buçuk saatlik bir ameliyat oldum, orada kaptım o enfeksiyonu, o enfeksiyon bu hale getirdi. Sonra doktorum sabretti, ben sabrettim, bugünlere kadar geldik" dedi.