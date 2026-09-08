Murat Dalkılıç 14'üncü kez ameliyat olacak: Mental sağlığımı korumaya çalışıyorum
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda 13'üncü kez burun ameliyatı geçirmiş ve operasyonun ardından görüntüsüyle hayranlarını şaşırtmıştı. Dalkılıç, mental olarak zor bir dönemden geçtiğini söyledi
Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta burnundan 13'üncü kez ameliyat olmuştu. Dalkılıç, "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı" demişti.
Ünlü şarkıcı ayrıca, "Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni hayatımdan tamamen çıkardım" ifadelerini kullanmıştı.
Dalkılıç, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı yaşadığı zorlu süreç ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Dalkılıç, "Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım. Doktor aslında hiç şans vermemişti, beni karşısına alıp 'Muratcığım ne meslek yapacaksın?' diye sordu. Sonra da 'Bana bırak kendini' dedi, ameliyatlar silsilesi yapacağım sana. Kaç ameliyat, bilmiyorum. Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır değil mi? Yok benim gitti o! 11 buçuk saatlik bir ameliyat oldum, orada kaptım o enfeksiyonu, o enfeksiyon bu hale getirdi. Sonra doktorum sabretti, ben sabrettim, bugünlere kadar geldik" dedi.