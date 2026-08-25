Naomi Campbell'in sahilde uçurtma macerası
Fransa'nın Saint-Tropez sahilinde tatil yapan 1990'lı yılların ünlü süper modeli Naomi Campbell, plajda uçurtma uçurdu
Naomi Campbell, Saint-Tropez sahilinde yazın tadını çıkarıyor. 1990'lı yılların en önemli süper modellerinden biri olan 56 yaşındaki Campbell, plajda eğlenirken görüntülendi.
Yıllara meydan okuyan İngiliz model, fit görünümüyle dikkat çekti.
Pampelonne Plajı'nda keyifli bir gün geçirirken objektife yansıyan model, pembe bikinisinin üzerindeki parıltılı aksesuarlarıyla dikkat çekti. Campbell'ın bikini altında da belinden sarkan parıltılı kolye vardı.
Yüzerek serinledikten sonra kumsalda neşeli zaman geçiren Campbell, uçurtma uçururken çok mutlu görünüyordu.
Özel etkinlikler hariç artık podyuma çıkmayan ünlü model, zamanının çoğunu anneliğe adamış durumda. 2021'de bir kız bebek, 2023'te bir erkek bebek sahibi olduğunu açıklamıştı.
İlk bebeğinin nasıl dünyaya geldiği ve babasının kim olduğu sorusu akıllarda soru işareti bırakırken, Campbell, verdiği bir röportajda konuyla ilgili açıklama yapmış, "Evlat edinmedim. O benim kızım" demişti. Campbell, ilk çocuğunu duyurduğunda, gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı yoksa taşıyıcı anne aracılığıyla mı çocuk sahibi olduğu merak edilmişti.
Campbell, konuyla ilgili bugüne dek hiç açıklama yapmadı. Ünlü model, ikinci çocuğunun nasıl dünyaya geldiğiyle ilgili de sessiz kalmayı tercih etti.