Naomi Campbell'in sahilde uçurtma macerası

İlk bebeğinin nasıl dünyaya geldiği ve babasının kim olduğu sorusu akıllarda soru işareti bırakırken, Campbell, verdiği bir röportajda konuyla ilgili açıklama yapmış, "Evlat edinmedim. O benim kızım" demişti. Campbell, ilk çocuğunu duyurduğunda, gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı yoksa taşıyıcı anne aracılığıyla mı çocuk sahibi olduğu merak edilmişti.