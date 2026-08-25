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        Haberler Dünyadan Naomi Campbell'in sahilde uçurtma macerası

        Naomi Campbell'in sahilde uçurtma macerası

        Fransa'nın Saint-Tropez sahilinde tatil yapan 1990'lı yılların ünlü süper modeli Naomi Campbell, plajda uçurtma uçurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Naomi Campbell, Saint-Tropez sahilinde yazın tadını çıkarıyor. 1990'lı yılların en önemli süper modellerinden biri olan 56 yaşındaki Campbell, plajda eğlenirken görüntülendi.

        Yıllara meydan okuyan İngiliz model, fit görünümüyle dikkat çekti.

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        Pampelonne Plajı'nda keyifli bir gün geçirirken objektife yansıyan model, pembe bikinisinin üzerindeki parıltılı aksesuarlarıyla dikkat çekti. Campbell'ın bikini altında da belinden sarkan parıltılı kolye vardı.

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        Yüzerek serinledikten sonra kumsalda neşeli zaman geçiren Campbell, uçurtma uçururken çok mutlu görünüyordu.

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        Özel etkinlikler hariç artık podyuma çıkmayan ünlü model, zamanının çoğunu anneliğe adamış durumda. 2021'de bir kız bebek, 2023'te bir erkek bebek sahibi olduğunu açıklamıştı.

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        İlk bebeğinin nasıl dünyaya geldiği ve babasının kim olduğu sorusu akıllarda soru işareti bırakırken, Campbell, verdiği bir röportajda konuyla ilgili açıklama yapmış, "Evlat edinmedim. O benim kızım" demişti. Campbell, ilk çocuğunu duyurduğunda, gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı yoksa taşıyıcı anne aracılığıyla mı çocuk sahibi olduğu merak edilmişti.

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        Campbell, konuyla ilgili bugüne dek hiç açıklama yapmadı. Ünlü model, ikinci çocuğunun nasıl dünyaya geldiğiyle ilgili de sessiz kalmayı tercih etti.

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        #Naomi Campbell
        #uçurtma
        #tatil
        #bikini
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