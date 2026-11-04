Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan doğum gününde anıldı
Şubat ayında evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan, doğum gününde eşi ve yakın dostları tarafından anıldı
Pek çok ve dizi fildme rol alan Kanbolat Görkem Arslan, şubat ayında Beyoğlu'ndaki evinde gece saatlerinde fenalaşmıştı. Durumu fark eden eşi Hicran Akın Arslan'ın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
İlk müdahalesi evinde yapılan oyuncu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı. 45 yaşında vefat eden oyuncu, 12 Şubat 2026'da Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan, doğum gününde eşini unutmadı. Birlikte mutlu oldukları anlardan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Arslan, "İyi ki doğdun sevgilim. Varlığın daima hayatımı hafifletti" sözleriyle özlemini dile getirdi.
"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"
Arslan'ın 'Poyraz Karayel' dizisinden rol arkadaşı ve yakın dostu Celil Nalçakan da arkadaşını doğum gününde andı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Nalçakan, duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi: İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az. İçimde hasretin tarifsiz. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok özlüyorum.
"İYİ Kİ DOĞDUN GÜZEL ARKADAŞIM"
Oyuncu Deniz Çakır da Kanbolat Görkem Arslan'ı unutmayarak paylaşımına, "İyi ki doğdun güzel arkadaşım" notunu düştü.