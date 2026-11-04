Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan doğum gününde anıldı

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"



Arslan'ın 'Poyraz Karayel' dizisinden rol arkadaşı ve yakın dostu Celil Nalçakan da arkadaşını doğum gününde andı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Nalçakan, duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi: İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az. İçimde hasretin tarifsiz. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok özlüyorum.