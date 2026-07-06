Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün Bodrum tatili
Bodrum'da tatil yapan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti, Ortakent'te görüntülendi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Özpirinçci, arkadaşıyla suda dans ederek keyifli anlar yaşadı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile birlikte Bodrum Ortakent'te tatil yapıyor.
Yaz sezonunu aileleri ve yakın arkadaşlarıyla geçiren çift, deniz ve güneşin tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı.
Bir plajda görüntülenen Özpirinçci, sıcak havanın etkisiyle kendini serin sulara bıraktı.
Neşeli halleriyle objektiflere yansıyan 40 yaşındaki oyuncu, bir arkadaşıyla denizin içinde dans ederek eğlenceli anlar yaşadı.
Formda görüntüsüyle dikkat çeken Burak Yamantürk de eşine eşlik etti. Oyuncu, Özpirinçci'nin denizdeki eğlenceli anlarına ortak oldu.
Burak Yamantürk ile Özge Özpirinçci, 18 Eylül 2021’de evlenmişti. Çift, 2021 Kasım'da da kızları Mercan’ı kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.