'Prison Break'in yıldızı Amaury Nolasco İstanbul'da

"HERKES ÖĞRENMİŞ OLDU"

Halit Ergenç de mekândan çıkan ünlü isimler arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde hoparlör ürettiğini açıklayan Ergenç, "Bir video çektik, aslında kimse bilmiyordu. Bu videodan sonra herkes öğrenmiş oldu. Biz genelde meraklısına hitap ediyorduk ama şimdi herkes biliyor" açıklamasını yaptı.