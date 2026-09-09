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        Haberler Objektife Takılanlar 'Prison Break'in yıldızı Amaury Nolasco İstanbul'da

        'Prison Break'in yıldızı Amaury Nolasco İstanbul'da

        'Prison Break' dizisiyle tanınan Amaury Nolasco; Kaan Urgancıoğlu, Linet, Serenay Sarıkaya ve Halit Ergenç ile aynı mekânda buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nolasco, "Burada harika bir gece geçirdim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 09:18 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ulus'ta geçtiğimiz gece oldukça dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Kaan Urgancıoğlu, Linet, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç ve dünyaca ünlü 'Prison Break' dizisiyle tanınan Amaury Nolasco aynı mekânda bir araya geldi.

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        "HARİKA BİR GECE GEÇİRDİM"

        Gece sonunda alandan ayrılan isimler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul ziyaretinden son derece memnun kaldığını belirten Amaury Nolasco, "İstanbul'da harika bir gece geçirdim" ifadelerini kullandı.

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        Basın mensuplarının soruları üzerine Serenay Sarıkaya, "İyiyim sağ olun, çok teşekkür ederim" demekle yetinerek aracına bindi.

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        "ARKADAŞLARIMIZ İLE YEMEK YEDİK"

        Gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Linet, yakın arkadaş grubuyla bir arada olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla yemekteydik. İşlerimiz devam ediyor, müzikseverlerle yeni şarkılar paylaşmak çok keyif veriyor" dedi.

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        Yaz dönemini de değerlendiren şarkıcı, "Güzel bir yaz geçirdim, çok güzel açık hava konserlerimiz oldu. Birçok konser yaptık. Yaz bitti, artık yeni sezon; yeni şarkılar ve yeni konserlerle devam edecek" şeklinde konuştu.

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        "HERKES ÖĞRENMİŞ OLDU"

        Halit Ergenç de mekândan çıkan ünlü isimler arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde hoparlör ürettiğini açıklayan Ergenç, "Bir video çektik, aslında kimse bilmiyordu. Bu videodan sonra herkes öğrenmiş oldu. Biz genelde meraklısına hitap ediyorduk ama şimdi herkes biliyor" açıklamasını yaptı.

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        "BERGÜZAR İLE HER ŞEY OLABİLİR"

        Eşi Bergüzar Korel'in sahne performanslarına değinen Ergenç, "Beraber bir sahne performansı olur mu?" sorusunu ise "Bergüzar ile bir sahne... Onunla her şey olabilir" sözleriyle yanıtladı.

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        #Prison Break
        #Amaury Nolasco
        #serenay sarıkaya
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