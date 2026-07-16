Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan'a romantik kutlama
Bir süre önce yeniden barıştıkları öne sürülen Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, sosyal medya paylaşımıyla aşklarına bir kez daha şans verdiklerini gözler önüne serdi
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:33 Güncelleme:
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Rabia Soytürk ile uzun süredir birlikte olduğu Samet Vuruşan, 2024 yılında evlilik kararı almıştı. Ancak çiftin ilişkisi, 2025 yılı boyunca yaşanan ayrılık ve barışmalar nedeniyle inişli çıkışlı bir süreçten geçti.
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Geçtiğimiz yıl ilişkilerini bir kez daha sonlandıran ikilinin, bu yıl mayıs ayında yeniden bir araya geldiği öne sürülmüştü.
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Son paylaşımlar, bu iddiaları doğruladı. Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan'ın yeni yaşını yakın arkadaşlarının da katıldığı romantik bir kutlamayla kutladı.