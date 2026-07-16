Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan'a romantik kutlama

Rabia Soytürk ile uzun süredir birlikte olduğu Samet Vuruşan, 2024 yılında evlilik kararı almıştı. Ancak çiftin ilişkisi, 2025 yılı boyunca yaşanan ayrılık ve barışmalar nedeniyle inişli çıkışlı bir süreçten geçti.