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        Haberler Magazin Rober Hatemo: Babam ayağını ağzıma soktu, onurum kırıldı

        Rober Hatemo: Babam ayağını ağzıma soktu, onurum kırıldı

        Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Rober Hatemo, çocukluk yıllarına dair travmalarını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        "Senden Çok Var", "Esmer" ve "Beyaz ve Sen" gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Rober Hatemo, çarpıcı itiraflarda bulundu. Tırnak yeme alışkanlığından yıllardır kurtulamadığını söyleyen Hatemo, bu konuda babasıyla yaşadığı bir olayın kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi.

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        Ünlü şarkıcı, "Her şeyi iyileştirdiğimi düşünüyorum ama bir tırnak yemeyi yok edemedim. Bir gün neden bırakamadığımı düşündüm. Babam ben tırnak yiyorum diye çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu. 'Bunları da ye' dedi. Onurum kırıldı" dedi.

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        Emel Özuğur'un YouTube programına katılan Hatemo, babasının sahneye çıkmasını istemediğini söyledi. Babasının vefatının ardından kariyerinde beklenmedik bir hareketlilik yaşandığını belirten sanatçı, yaşadığı süreci anlattı.

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        Şarkıcı, "Babam sahneye çıkmamı istemiyordu. Vefatından sonra işler yağmaya başladı. Tabii 40'ı çıkmadan sahneye çıkmadım. 'Benim babam ölmüş, sahneye mi çıkacağım?' Bana çok saçma geliyor, öyle bir şey yapamazdım" ifadelerini kullandı.

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        Hatemo, babasının vefat ettiği gün bile iş teklifi aldığını belirterek, "Aylardır iş gelmiyordu. Mezarlığa giderken teklif geldi. Sonrasında her gün bir seviye yukarı çıktım. Babam enerjimi kesiyordu" sözleriyle dikkat çekti.

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