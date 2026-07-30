"Senden Çok Var", "Esmer" ve "Beyaz ve Sen" gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Rober Hatemo, çarpıcı itiraflarda bulundu. Tırnak yeme alışkanlığından yıllardır kurtulamadığını söyleyen Hatemo, bu konuda babasıyla yaşadığı bir olayın kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi.