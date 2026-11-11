Salih Uçan ve Alara Eriç, Bebek'te görüntülendi
Gençlerbirliği'nde forma giyen futbolcu Salih Uçan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alara Eriç ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Sahilde yürüyüş yapan çift, gazetecilerin sorularını da yanıtladı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde oynayan futbolcu Salih Uçan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Alara Eriç ile Bebek'te görüntülendi.
Sahilinde yürüyüş yapan çift, bir süre sonra yakındaki bir mekana geçerek kahve eşliğinde sohbet etti.
Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Salih Uçan, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
"YORUM YAPAMAM"
Yalçın'ın kadro tercihleri hakkında yöneltilen sorulara ise futbolcu, "Takımdaki kardeşlerim, arkadaşlarım inşallah başarılı sonuçlar alırlar. Tercihleri hakkında yorum yapamam" yanıtını vererek konuyu kapattı.
Kısa süren ayaküstü sohbetin ardından kendilerini bekleyen araçlarına binen çift, semtten ayrıldı.
Öte yandan Alara Eriç, geçtiğimiz yıl Miss Charm Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiş ancak organizasyonu derece elde edemeden tamamlamıştı.