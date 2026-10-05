Şebnem Bozoklu, 20 kilo verdi
Şebnem Bozoklu'nun son dönemdeki değişimi sosyal medyada dikkat çekti. Yaklaşık bir yılda 20 kilo veren oyuncunun verdiği kilolar, takipçilerinin de gözünden kaçmadı
Giriş: 05 Ekim 2026 - 20:27 Güncelleme:
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Şebnem Bozoklu, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeleri arasında yer aldı.
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Oyuncu, festival süresince çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Bozoklu'nun paylaşımlarında en çok dikkat çeken detay ise son dönemde verdiği kilolar oldu.