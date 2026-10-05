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        Haberler Magazin Şebnem Bozoklu, 20 kilo verdi

        Şebnem Bozoklu, 20 kilo verdi

        Şebnem Bozoklu'nun son dönemdeki değişimi sosyal medyada dikkat çekti. Yaklaşık bir yılda 20 kilo veren oyuncunun verdiği kilolar, takipçilerinin de gözünden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 20:27 Güncelleme:
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        Şebnem Bozoklu, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeleri arasında yer aldı.

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        Oyuncu, festival süresince çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Bozoklu'nun paylaşımlarında en çok dikkat çeken detay ise son dönemde verdiği kilolar oldu.

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        Oyuncunun görünümündeki değişim, takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

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        Son bir yılda 20 kilo verdiği öğrenilen Şebnem Bozoklu'nun eski görünümü.

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        #şebnem bozoklu
        #oyuncu
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