Serkay Tütüncü: O gün evleneceğimizi anlamıştım
Yaz bitmeden sevgilisi Serkay Tütüncü ile evleneceğini açıklayan Zeynep Bastık, 33 yaşına girdi. Sevgilisinin doğum gününü peş peşe yayımladığı romantik paylaşımlarla kutlayan Tütüncü, aşkını bir kez daha ilan etti
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, ilişkilerinin yıl dönümünü mayıs ayında Paris'te kutlamış; Tütüncü bu tatilde Bastık’a evlenme teklif etmişti.
Evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı, 33 yaşına girdi. Serkay Tütüncü, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımlarla kutladı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM GELECEKTEKİ EŞİM"
Bastık'a 'gelecekteki eşim' diye seslenen oyuncu, "Güzel kalpli yengeçim doğmuş. Kalbinden geçirdiğin her şeyi hayat ayaklarına sersin. O minik gözlerini kısarak güldüğün yılların olsun. Sen hep mutlu ol; etrafına saçtığın neşen, şefkatin ve sevgin hiç bitmesin. İyi ki hayatımdasın, iyi ki Margo'muzun ve Boyo'muzun annesisin. Seni çok seviyorum gelecekteki eşim" dedi.
Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Tütüncü, Bastık'ı öptüğü anları yayımlayarak, "Böyle bıdı bıdı bir sürü şey anlat hep" notunu düştü.
Son olarak yağmur altında yaptıkları motosiklet yolculuğundan bir kareyi paylaşan oyuncu, "35 dakika boyunca sağanak altında sırılsıklam ıslandık. O gün evleneceğimizi anlamıştım" mesajını ekledi.
"YAZ BİTMEDEN DÜĞÜN YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ
Öte yandan evlilik tarihiyle ilgili sorulara da yanıt veren Bastık, "Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz; yaz bitmeden, aile arasında bir düğün yapacağız" ifadelerini kullandı.