Serkay Tütüncü: O gün evleneceğimizi anlamıştım

"SENİ ÇOK SEVİYORUM GELECEKTEKİ EŞİM"

Bastık'a 'gelecekteki eşim' diye seslenen oyuncu, "Güzel kalpli yengeçim doğmuş. Kalbinden geçirdiğin her şeyi hayat ayaklarına sersin. O minik gözlerini kısarak güldüğün yılların olsun. Sen hep mutlu ol; etrafına saçtığın neşen, şefkatin ve sevgin hiç bitmesin. İyi ki hayatımdasın, iyi ki Margo'muzun ve Boyo'muzun annesisin. Seni çok seviyorum gelecekteki eşim" dedi.