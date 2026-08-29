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        Haberler Magazin Tarkan'dan konser öncesi imaj değişikliği

        Tarkan'dan konser öncesi imaj değişikliği

        Tarkan, Marmaris konseri öncesi saçlarını kestirerek imajını yeniledi. Ünlü şarkıcı, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 21:01 Güncelleme:
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        Konserlerine hız kesmeden devam eden Megastar Tarkan, Marmaris konseri öncesi imaj değişikliğine gitti.

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        Geçtiğimiz gün İstanbul'a geldiğini belirten ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinin saçlarıyla ilgili yaptığı yorumlara değindi.

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        Hayranlarının uzun saçlarına yönelik yorumlarını okuduğunu ifade eden Tarkan, "Ben İstanbul'a geldim. Şimdi de Marmaris'e gidiyorum. Bazı yorumlarınızı okudum da... İşte 'Saçlar uzamış' falan. Ne yapsam bilmiyorum ya? Bakalım bu konserden önce saçların akıbeti ne olacak? Herhalde kısaltırım... Ya da bilemedim" sözleriyle kararsızlığını dile getirdi.

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        53 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından berber koltuğuna oturduğu anları "Bakalım ne olacak" notuyla seri olarak paylaştı.

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        Çok geçmeden saçlarını kestiren Megastar, imajının son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

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        #tarkan
        #MARMARİS
        #konse
        #imaj
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