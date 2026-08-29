Tarkan'dan konser öncesi imaj değişikliği

Hayranlarının uzun saçlarına yönelik yorumlarını okuduğunu ifade eden Tarkan, "Ben İstanbul'a geldim. Şimdi de Marmaris'e gidiyorum. Bazı yorumlarınızı okudum da... İşte 'Saçlar uzamış' falan. Ne yapsam bilmiyorum ya? Bakalım bu konserden önce saçların akıbeti ne olacak? Herhalde kısaltırım... Ya da bilemedim" sözleriyle kararsızlığını dile getirdi.