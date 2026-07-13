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        Haberler Magazin Tarkan: İyi ki güneş gibi doğdun hayatımıza

        Tarkan: İyi ki güneş gibi doğdun hayatımıza

        Tarkan, 8 yaşına giren kızı Liya'nın doğum gününü ailesiyle çekildiği bir fotoğrafla kutladı. Sanatçı, kızına "İyi ki güneş gibi doğdun hayatımıza" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 19:22 Güncelleme:
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        2016 yılında Pınar Dilek ile dünyaevine giren ve 2018 yılında kızı Liya'nın doğumuyla ilk kez baba olma sevincini yaşayan Megastar Tarkan, özel hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

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        Ünlü sanatçı, son olarak kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

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        <strong>"CANIMDAN ÖTE İKİ CANIM"</strong>

        "CANIMDAN ÖTE İKİ CANIM"

        Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile olan bir fotoğrafını yayımlayarak, "Canımdan öte iki canım... İyi ki güneş gibi doğdun hayatımıza canım kızım. Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan, geçtiğimiz Babalar Günü'nde de babalık duygularını dile getirdiği bir gönderi paylaşan Tarkan, samimi itiraflarıyla dikkat çekmişti. Sanatçı, çocuk yetiştirirken kusursuz olmanın mümkün olmadığını belirtmişti.

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        <strong>"HAYAT ANLAM KAZANMIŞTI"</strong>

        "HAYAT ANLAM KAZANMIŞTI"

        Tarkan, duygularını şu ifadelerle aktarmıştı: Liya'yı ilk kucağıma aldığımda, kalp atışını kalbimde hissettiğimde her şey değişmişti. Hayat anlam kazanmıştı. Babalık, her şeyin ötesinde müthiş bir duyguydu. Elbette çocuk büyütürken hatalar yaptım, yapıyorum da. Çünkü mükemmel ebeveynlik diye bir şey yok.

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        Bir baba olarak benim için önemli olan; çocuğumun kendini güvende hissetmesi, koşulsuzca yanında olduğumu bilmesi, birlikte gülebilmemiz, eğlenebilmemiz ve her şeyden önemlisi onu sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle büyütebilmekti. Öyle yaptım, yapıyorum.

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        <strong>"DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLUYORUM"</strong>

        "DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLUYORUM"

        Kızımın özgüveninde, kendini sevmesinde ve hayata cesaretle bakabilmesinde payım olduğunu görmek benim için en büyük hediye. Bir de gelip "Seni seviyorum babacığım" diyerek, boynuma sarıldığında, dünyanın en mutlu insanı oluyorum.

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        #tarkan
        #Liya
        #Pınar Dilek
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