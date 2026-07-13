Tarkan: İyi ki güneş gibi doğdun hayatımıza

Bir baba olarak benim için önemli olan; çocuğumun kendini güvende hissetmesi, koşulsuzca yanında olduğumu bilmesi, birlikte gülebilmemiz, eğlenebilmemiz ve her şeyden önemlisi onu sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle büyütebilmekti. Öyle yaptım, yapıyorum.