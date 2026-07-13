Tarkan: İyi ki güneş gibi doğdun hayatımıza
Tarkan, 8 yaşına giren kızı Liya'nın doğum gününü ailesiyle çekildiği bir fotoğrafla kutladı. Sanatçı, kızına "İyi ki güneş gibi doğdun hayatımıza" sözleriyle seslendi
2016 yılında Pınar Dilek ile dünyaevine giren ve 2018 yılında kızı Liya'nın doğumuyla ilk kez baba olma sevincini yaşayan Megastar Tarkan, özel hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
Ünlü sanatçı, son olarak kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
"CANIMDAN ÖTE İKİ CANIM"
Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile olan bir fotoğrafını yayımlayarak, "Canımdan öte iki canım... İyi ki güneş gibi doğdun hayatımıza canım kızım. Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, geçtiğimiz Babalar Günü'nde de babalık duygularını dile getirdiği bir gönderi paylaşan Tarkan, samimi itiraflarıyla dikkat çekmişti. Sanatçı, çocuk yetiştirirken kusursuz olmanın mümkün olmadığını belirtmişti.
"HAYAT ANLAM KAZANMIŞTI"
Tarkan, duygularını şu ifadelerle aktarmıştı: Liya'yı ilk kucağıma aldığımda, kalp atışını kalbimde hissettiğimde her şey değişmişti. Hayat anlam kazanmıştı. Babalık, her şeyin ötesinde müthiş bir duyguydu. Elbette çocuk büyütürken hatalar yaptım, yapıyorum da. Çünkü mükemmel ebeveynlik diye bir şey yok.
Bir baba olarak benim için önemli olan; çocuğumun kendini güvende hissetmesi, koşulsuzca yanında olduğumu bilmesi, birlikte gülebilmemiz, eğlenebilmemiz ve her şeyden önemlisi onu sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle büyütebilmekti. Öyle yaptım, yapıyorum.