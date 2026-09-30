Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Televizyon çalışanları şarkı söyledi, Tom Cruise dans etti

        Televizyon çalışanları şarkı söyledi, Tom Cruise dans etti

        Tom Cruise, televizyon programına çıkmadan önce, personelin koridorda sıralanarak ünlü konuklarını özel bir şarkıyla karşılamasına dans figürleriyle karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 14:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Tom Cruise'un 1983 yapımı 'Riskli İş' filminde asi bir genci canlandırarak büyük çıkış yakalamadında en büyük pay, evde iç çamaşırıyla kıvrak hareketler yaparak bir rock and roll şarkısının sözlerini haykırdığı ikonik dans sahnesiydi.

        Cruise, dün Jennifer Hudson Show'a çıkarken, aynı şarkıya dansla eşlik etmesi üzerine ortaya renkli görüntüler çıkardı.

        2

        64 yaşındaki oyuncu, yeni filmi 'Digger'ı tanıtmak için televizyon programına çıkmadan önce, personelin koridorda sıralanarak ünlü konuklarını özel bir şarkıyla karşıladığı, "Ruh Tüneli" olarak bilinen program öncesi bölümüne katıldı.

        Cruise'un şarkılı ve danslı karşılama töreni için ekip siyah güneş gözlükleri taktı ve 'Riskli İş' filminde ünlü doğaçlama dans hareketleriyle yer aldığı hit şarkısı 'Old Time Rock & Roll'un bir versiyonunu seslendirdi.

        3

        Cruise, yeniden düzenlenmiş şarkı sözlerini duyduğunda mutlulukla dans etmeye başladı. Çalışanlar, şarkının sözlerini, "Mutlu Yerde Tom Cruise'umuz var. Tünelden sahneye doğru yürüyor. Herkesin tanıdığı bir efsane. İşte o Tom Cruise rock and roll'u!" olarak değiştirmişti.

        4

        Kendi güneş gözlüğünü takan Hollywood yıldızı, çoğunluğu kadınlardan oluşan personelin oluşturduğu koridorda ilerlerken oldukça keyifli görünüyordu.

        Programın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve mesaj yağdı. Ekip üyeleri de yorum bölümünü mesajlarla doldurdu. Bir çalışan, "Bugün işte Tom Cruise'la tanıştığıma inanamıyorum" dedi.

        5

        Cruise, personelin karşılama gösterisinin ardından programa çıktı ve programın sunucusu Jennifer Hudson'la birlikte dans yeteneklerini sergiledi. İkili daha sonra 'Digger' filmi hakkında konuştu.

        6

        Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yönettiği 'Digger', dünyanın en güçlü adamı, eksantrik petrol kralı Digger Rockwell'in (Tom Cruise), kendi başlattığı felaket niteliğindeki ekolojik felaketi düzeltmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tom Cruise
        #dans
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        19 yıllık dönem sona eriyor
        19 yıllık dönem sona eriyor
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        450 milyon dolarlık açık artırma!
        450 milyon dolarlık açık artırma!
        "Burun meraklısı!"
        "Burun meraklısı!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi