Televizyon çalışanları şarkı söyledi, Tom Cruise dans etti

64 yaşındaki oyuncu, yeni filmi 'Digger'ı tanıtmak için televizyon programına çıkmadan önce, personelin koridorda sıralanarak ünlü konuklarını özel bir şarkıyla karşıladığı, "Ruh Tüneli" olarak bilinen program öncesi bölümüne katıldı.

Cruise'un şarkılı ve danslı karşılama töreni için ekip siyah güneş gözlükleri taktı ve 'Riskli İş' filminde ünlü doğaçlama dans hareketleriyle yer aldığı hit şarkısı 'Old Time Rock & Roll'un bir versiyonunu seslendirdi.