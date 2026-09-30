Televizyon çalışanları şarkı söyledi, Tom Cruise dans etti
Tom Cruise, televizyon programına çıkmadan önce, personelin koridorda sıralanarak ünlü konuklarını özel bir şarkıyla karşılamasına dans figürleriyle karşılık verdi
Tom Cruise'un 1983 yapımı 'Riskli İş' filminde asi bir genci canlandırarak büyük çıkış yakalamadında en büyük pay, evde iç çamaşırıyla kıvrak hareketler yaparak bir rock and roll şarkısının sözlerini haykırdığı ikonik dans sahnesiydi.
Cruise, dün Jennifer Hudson Show'a çıkarken, aynı şarkıya dansla eşlik etmesi üzerine ortaya renkli görüntüler çıkardı.
64 yaşındaki oyuncu, yeni filmi 'Digger'ı tanıtmak için televizyon programına çıkmadan önce, personelin koridorda sıralanarak ünlü konuklarını özel bir şarkıyla karşıladığı, "Ruh Tüneli" olarak bilinen program öncesi bölümüne katıldı.
Cruise'un şarkılı ve danslı karşılama töreni için ekip siyah güneş gözlükleri taktı ve 'Riskli İş' filminde ünlü doğaçlama dans hareketleriyle yer aldığı hit şarkısı 'Old Time Rock & Roll'un bir versiyonunu seslendirdi.
Cruise, yeniden düzenlenmiş şarkı sözlerini duyduğunda mutlulukla dans etmeye başladı. Çalışanlar, şarkının sözlerini, "Mutlu Yerde Tom Cruise'umuz var. Tünelden sahneye doğru yürüyor. Herkesin tanıdığı bir efsane. İşte o Tom Cruise rock and roll'u!" olarak değiştirmişti.
Kendi güneş gözlüğünü takan Hollywood yıldızı, çoğunluğu kadınlardan oluşan personelin oluşturduğu koridorda ilerlerken oldukça keyifli görünüyordu.
Programın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve mesaj yağdı. Ekip üyeleri de yorum bölümünü mesajlarla doldurdu. Bir çalışan, "Bugün işte Tom Cruise'la tanıştığıma inanamıyorum" dedi.
Cruise, personelin karşılama gösterisinin ardından programa çıktı ve programın sunucusu Jennifer Hudson'la birlikte dans yeteneklerini sergiledi. İkili daha sonra 'Digger' filmi hakkında konuştu.
Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yönettiği 'Digger', dünyanın en güçlü adamı, eksantrik petrol kralı Digger Rockwell'in (Tom Cruise), kendi başlattığı felaket niteliğindeki ekolojik felaketi düzeltmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.