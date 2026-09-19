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        Haberler Magazin Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğlu Ali 1 yaşında

        Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğlu Ali 1 yaşında

        Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğulları Ali, 1'inci yaşına bastı. Ünlü çift, oğullarının doğum gününü renkli bir organizasyonla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 22:38 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 2024 yılında tasarımcı Zeynep Mayruk ile dünyaevine girmişti.

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        Çift, evliliklerinin ardından 2025 yılının Eylül ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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        Sarıtaş ve Mayruk'un oğulları Ali, 1'inci yaşına bastı. Oğullarının bu özel gününü unutulmaz kılmak isteyen çift, renkli bir doğum günü organizasyonu düzenledi.

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        Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, oğulları Ali'nin doğum günü kutlamasında orman ve hayvan figürlerinin öne çıktığı eğlenceli bir konsept tercih etti.

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        Zeynep Mayruk, oğulları Ali'nin doğum gününden neşeli anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Tolga Sarıtaş
        #Zeynep Mayruk
        #ali
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