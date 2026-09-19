Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğlu Ali 1 yaşında
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğulları Ali, 1'inci yaşına bastı. Ünlü çift, oğullarının doğum gününü renkli bir organizasyonla kutladı
Giriş: 19 Eylül 2026 - 22:38 Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 2024 yılında tasarımcı Zeynep Mayruk ile dünyaevine girmişti.
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Çift, evliliklerinin ardından 2025 yılının Eylül ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Sarıtaş ve Mayruk'un oğulları Ali, 1'inci yaşına bastı. Oğullarının bu özel gününü unutulmaz kılmak isteyen çift, renkli bir doğum günü organizasyonu düzenledi.
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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, oğulları Ali'nin doğum günü kutlamasında orman ve hayvan figürlerinin öne çıktığı eğlenceli bir konsept tercih etti.
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Zeynep Mayruk, oğulları Ali'nin doğum gününden neşeli anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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