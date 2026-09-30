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        Haberler Magazin Tuba Ünsal: Paris beni sevdi

        Tuba Ünsal: Paris beni sevdi

        Tuba Ünsal, Paris'teki yeni yaşamından paylaşımlar yaptı. Ünlü oyuncu, şehirdeki ilk izlenimlerini "Paris bence Beyza'nın dediği gibi insanı ya sever ya iter. Bence beni sevdi" sözleriyle aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 22:42 Güncelleme:
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        Tuba Ünsal, geçtiğimiz hafta kızı Sare'nin eğitimi için oğlu Civan Mert ile birlikte Paris'e yerleştiğini duyurmuştu.

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        Ünsal, Fransa'nın başkentindeki yeni yaşamından ilk kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        44 yaşındaki ünlü oyuncunun, yaptığı paylaşımlarda Paris sokaklarında gezdiği ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiği görüldü.

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        Taşınma sürecinin ardından ilk izlenimlerini paylaşan Ünsal, "Paris bence Beyza'nın dediği gibi insanı ya sever ya iter. Bence beni sevdi" ifadelerini kullandı.

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        Tuba Ünsal'ın Murat Pilevneli ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sare, Fransa'nın prestijli sanat okullarından Lycée Molière'e kabul edilmişti.

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        #Tuba Ünsal
        #Paris
        #oyuncu
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