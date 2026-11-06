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        Haberler Magazin Ünlü isimleri buluşturan gece

        Ünlü isimleri buluşturan gece

        Dijital platform Netflix'in 10'uncu yıl kutlama gecesine ünlü isimler katıldı. Gecede şıklık yarışı yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        1

        Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk

        2

        Ahsen Eroğlu

        3

        Alina Boz

        4

        Alper Çankaya

        5

        Aras Bulut İynemli

        6

        Aybüke Pusat

        7

        Bensu Soral

        8

        Berrak Tüzünataç

        9

        Beyza Şekerci - Engin Hepileri

        10

        Burcu Biricik

        11

        Buse Terim - Fatih Terim

        12

        Büşra Develi

        13

        Canan Ergüder - Kenan Ece

        14

        Cemal Hünal

        15

        Demet Evgar

        16

        Demet Özdemir

        17

        Dilan Çiçek Deniz

        18

        Ece Sükan

        19

        Eda Ece

        20

        Ekin Türkmen

        21

        Engin Akyürek

        22

        Engin Öztürk

        23

        Giray Altınok

        24

        Gökçe Bahadır - Emir Ersoy

        25

        Gupse Özay - Barış Arduç

        26

        Hakan Kurtaş - Birce Akalay

        27

        Bergüzar Korel - Halit Ergenç

        28

        Hatice Aslan

        29

        Hazal Filizküçükköse

        30

        Helin Kandemir

        31

        İlayda Akdoğan

        32

        İpek Filiz Yazıcı

        33

        İsmail Demirci

        34

        Kaan Urgancıoğlu

        35

        Kaan Yıldırım - Pınar Deniz

        36

        Melis Sezen

        37

        Melisa Şenolsun

        38

        Meriç Aral - Serkan Keskin

        39

        Miray Daner

        40

        Neslihan Atagül

        41

        Nilperi Şahinkaya

        42

        Ozan Dolunay

        43

        Öykü Karayel - Can Bonomo

        44

        Pelin Karahan

        45

        Perihan Savaş

        46

        Saadet Işıl Aksoy

        47

        Seda Bakan

        48

        Serra Arıtürk - Aytraç Şaşmaz

        49

        Sinem Kobal

        50

        Cem Yılmaz

        51

        Tuba Büyüküstün

        52

        Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin

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