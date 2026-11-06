Ünlü isimleri buluşturan gece
Dijital platform Netflix'in 10'uncu yıl kutlama gecesine ünlü isimler katıldı. Gecede şıklık yarışı yaşandı
Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk
Ahsen Eroğlu
Alina Boz
Alper Çankaya
Aras Bulut İynemli
Aybüke Pusat
Bensu Soral
Berrak Tüzünataç
Beyza Şekerci - Engin Hepileri
Burcu Biricik
Buse Terim - Fatih Terim
Büşra Develi
Canan Ergüder - Kenan Ece
Cemal Hünal
Demet Evgar
Demet Özdemir
Dilan Çiçek Deniz
Ece Sükan
Eda Ece
Ekin Türkmen
Engin Akyürek
Engin Öztürk
Giray Altınok
Gökçe Bahadır - Emir Ersoy
Gupse Özay - Barış Arduç
Hakan Kurtaş - Birce Akalay
Bergüzar Korel - Halit Ergenç
Hatice Aslan
Hazal Filizküçükköse
Helin Kandemir
İlayda Akdoğan
İpek Filiz Yazıcı
İsmail Demirci
Kaan Urgancıoğlu
Kaan Yıldırım - Pınar Deniz
Melis Sezen
Melisa Şenolsun
Meriç Aral - Serkan Keskin
Miray Daner
Neslihan Atagül
Nilperi Şahinkaya
Ozan Dolunay
Öykü Karayel - Can Bonomo
Pelin Karahan
Perihan Savaş
Saadet Işıl Aksoy
Seda Bakan
Serra Arıtürk - Aytraç Şaşmaz
Sinem Kobal
Cem Yılmaz
Tuba Büyüküstün