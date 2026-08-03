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        Haberler Magazin Ünlü model Devon Windsor, ailesiyle İstanbul'da

        Ünlü model Devon Windsor, ailesiyle İstanbul'da

        Eski Victoria's Secret meleği Devon Windsor, ailesiyle İstanbul'a geldi. Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden ünlü model, paylaşımına "İstanbul'da plansız bir mola" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        Eski Victoria's Secret meleği, Amerikalı model Devon Windsor, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

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        Ünlü model; eşi Johnny Dex Barbara ve kızları Enzo Elodie ile Celine Blue eşliğinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

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        Ziyaretine dair fotoğrafları 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaşan Devon Windsor, paylaşımına "İstanbul'da plansız bir mola" notunu düştü.

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        Windsor'un paylaşımına kayıtsız kalmayan Burcu Esmersoy, "Güzel ülkemize ve onun en parlak mücevheri İstanbul'a hoş geldiniz" yorumunda bulundu.

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        Avustralyalı iş insanı Johnny Dex Barbara ile 2019 yılında evlenen Devon Windsor, 2021 yılında ilk kızı Enzo Elodie'yi, 2023 yılında ise ikinci kızı Celine Blue'yu kucağına almıştı.

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