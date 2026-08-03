Ünlü model Devon Windsor, ailesiyle İstanbul'da
Eski Victoria's Secret meleği Devon Windsor, ailesiyle İstanbul'a geldi. Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden ünlü model, paylaşımına "İstanbul'da plansız bir mola" notunu düştü
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 22:17 Güncelleme:
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Eski Victoria's Secret meleği, Amerikalı model Devon Windsor, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
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Ünlü model; eşi Johnny Dex Barbara ve kızları Enzo Elodie ile Celine Blue eşliğinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.
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Ziyaretine dair fotoğrafları 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaşan Devon Windsor, paylaşımına "İstanbul'da plansız bir mola" notunu düştü.
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Windsor'un paylaşımına kayıtsız kalmayan Burcu Esmersoy, "Güzel ülkemize ve onun en parlak mücevheri İstanbul'a hoş geldiniz" yorumunda bulundu.
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Avustralyalı iş insanı Johnny Dex Barbara ile 2019 yılında evlenen Devon Windsor, 2021 yılında ilk kızı Enzo Elodie'yi, 2023 yılında ise ikinci kızı Celine Blue'yu kucağına almıştı.
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