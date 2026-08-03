EFES'TE GECE MÜZECİLİĞİNE 2 AYDA 213 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, Gece Müzeciliği uygulamasıyla güneş battıktan sonra da ziyaretçi akınına uğruyor. Efes Ören Yeri'ni gece saatlerinde 213 bin 192 kişi ziyaret ederken, yalnızca temmuz ayında ziyaretçi sayısı 156 bin 528'e ulaştı. Özel aydınlatmalarla 2 bin yı... Daha Fazla Göster UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, Gece Müzeciliği uygulamasıyla güneş battıktan sonra da ziyaretçi akınına uğruyor. Efes Ören Yeri'ni gece saatlerinde 213 bin 192 kişi ziyaret ederken, yalnızca temmuz ayında ziyaretçi sayısı 156 bin 528'e ulaştı. Özel aydınlatmalarla 2 bin yıllık tarihi bambaşka bir atmosferde deneyimleme fırsatı sunan Efes, yaz gecelerinin de gözde adreslerinden biri oldu. Daha Az Göster