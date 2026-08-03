Wanda Nara sevgilisiyle tatilde
Mauro Icardı ile yaşadığı olaylı boşanma süreci çok konuşulan Wanda Nara, sevgilisi ve çocuklarıyla İtalya'da görüntülendi
Galatasaray ile yolları ayrılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, önceki gün İtalya'da objektiflere yansıdı.
Nara, kızları Francesca, Isabella ve sevgilisi Martin Migueles ile Portofino'da görüntülendi.
Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Nara, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.
Sık sık fotoğraf çeken Nara'ya avukatı Ana Rosenfeld de eşlik etti.
39 yaşındaki Arjantinli TV yıldızı, daha sonra şezlonguna geçerek Rosenfeld ile sohbet etti.
"KENDİNE İŞ BUL"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi, İtalya'daki boşanma davasında Wanda Nara'nın kendisi ve çocukları için talep ettiği nafakanın mahkeme tarafından reddedildiğini açıklamıştı. Nara ise bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim bir işim var, karşı tarafın ise yok. Bebeğim, git kendine bir iş bul" sözleriyle Icardi'ye tepki göstermişti.