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        Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu: Bebeğini göstermeyene altın takmıyorum

        Yasemin Sakallıoğlu: Bebeğini göstermeyene altın takmıyorum

        Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medyada bebeklerinin yüzünü kapatarak paylaşım yapan anne ve babaları "9 ay papatya koyuyor kafasına ya. Evde papatya mı besliyorsun kardeşim? Bunun hiçbir yüzü, gözü, kaşı yok. Ya bu çocuğu paylaşmayın. Bebeğini göstermeyene altın da takmıyorum" sözleriyle eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        Yasemin Sakallıoğlu, katıldığı bir programda ebeveynlerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını değerlendirdi.

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        Sakallıoğlu, özellikle çocuklarının yüzünü çiçek veya emoji benzeri simgelerle kapatarak paylaşım yapan kişilerin bu yaklaşımını eleştirdi.

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        Açıklamasında nazar endişesiyle yapılan bu gizlemelerin abartılı olduğunu ifade eden Sakallıoğlu, reklamlarda yer alan bebekleri örnek göstererek bu tür korkuların yersiz olduğunu belirtti.

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        Çocuğunu göstermekten kaçınan kişilere bebek ziyaretinde hediye veya altın takmadığını da dile getiren ünlü komedyen, ebeveynlerin bu konusundaki tutumunu anlamakta güçlük çektiğini aktardı.

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        "GÖRMEDİĞİM BİR ŞEYE ALTIN TAKMAM"

        Yasemin Sakallıoğlu, konuk olduğu 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programında "Hatta bazen insanların çocuğu oluyor ya, 9 ay papatya koyuyor kafasına ya. 9 ay evde papatya mı besliyorsun kardeşim? Bunun hiçbir yüzü, gözü, kaşı yok. Ya bu çocuğu paylaşmayın. Yalan mı? Ben sinirleniyorum, bir de tek senin çocuğun mu var? Tüm dünya nazarı toplandı senin çocuğuna mı geliyor? Ne çocuklar var ya, ne kadar güzel bebekler... Bir tane çatladıkları yok. Bu şampuan reklamlarında, bebek bezi reklamlarında ne kadar güzel bebekler var. Bunlar hâlâ yaşıyorlar, bu kadar korkmayın ya. O kadar şeye nazar değmedi. Tüm Türkiye senin bebeğine nazar edecek... Olmaz! Alırız bir altınımızı, takarız, ne var yani. Ben bebeğini göstermeyene altın da takmıyorum. Bu kadar! Görmediğim bir şeye takamam abi, görmüyorum ki. Nerede bu? İstemiyorum yani" diye konuştu.

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        #Yasemin Sakallıoğlu
        #ebeveyn
        #bebek
        #altın
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