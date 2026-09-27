Yasemin Sakallıoğlu: Bebeğini göstermeyene altın takmıyorum

"GÖRMEDİĞİM BİR ŞEYE ALTIN TAKMAM"

Yasemin Sakallıoğlu, konuk olduğu 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programında "Hatta bazen insanların çocuğu oluyor ya, 9 ay papatya koyuyor kafasına ya. 9 ay evde papatya mı besliyorsun kardeşim? Bunun hiçbir yüzü, gözü, kaşı yok. Ya bu çocuğu paylaşmayın. Yalan mı? Ben sinirleniyorum, bir de tek senin çocuğun mu var? Tüm dünya nazarı toplandı senin çocuğuna mı geliyor? Ne çocuklar var ya, ne kadar güzel bebekler... Bir tane çatladıkları yok. Bu şampuan reklamlarında, bebek bezi reklamlarında ne kadar güzel bebekler var. Bunlar hâlâ yaşıyorlar, bu kadar korkmayın ya. O kadar şeye nazar değmedi. Tüm Türkiye senin bebeğine nazar edecek... Olmaz! Alırız bir altınımızı, takarız, ne var yani. Ben bebeğini göstermeyene altın da takmıyorum. Bu kadar! Görmediğim bir şeye takamam abi, görmüyorum ki. Nerede bu? İstemiyorum yani" diye konuştu.