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        Haberler Dünyadan Gençlik yıllarını anlatan Sylvester Stallone: Akıl hastanesinde kalırken saldırıya uğradım

        Gençlik yıllarını anlatan Sylvester Stallone: Akıl hastanesinde kalırken saldırıya uğradım

        Sylvester Stallone, lisede cezalandırma amacıyla psikiyatri servisine yatırıldığını söyleyerek, uğradığı saldırının detaylarını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"

        'Rocky' ve 'Rambo' fimlerinin yıldızı Sylvester Stallone, geçmişte akıl hastanesinde geçirdiği süreyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        80 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 29 Eylül'de çıkacak yeni anı kitabı 'The Steps'i tanıtmak amacıyla New York Times'a verdiği röportajda, ABD'nin Pennsylvania eyaletinde, otizm, zihinsel ve gelişimsel engellilik, özel ruh sağlığı, eğitim ve koruyucu aile alanlarındaki bireylere hizmet veren Devereux Manor Lisesi'ndeki deneyimini anlattı.

        "KASIKLARIMI PARÇALAMAYA ÇALIŞTI"

        “Benim yaş grubumda, yani ergenlik çağında, eğer bir kızla görüşmek için gizlice dışarı çıkarsanız veya buna benzer bir şey yaparsanız, Park Locası veya Yılan Çukuru denilen bir yere götürülerek cezalandırılırdınız" diyen Stallone, "Koku, pislik, çıplak koşan, pençeleyen, elleri bağlı, salyaları akan insanlar... Kuralları bir daha asla çiğnemeyeceğinizi size gösterecek şeyin bu olduğunu düşünüyorlardı" ifadesini kullandı.

        Bir keresinde, birkaç hafta süreyle psikiyatri servisine yatırıldığını söyleyen oyuncu, "Orada saldırıya uğradım. Kasıklarımı parçalamaya çalıştılar" dedi.

        "'OĞLUM, AKIL HASTANESİNDESİN' DEDİLER"

        Bir öğrenci arkadaşıyla birlikte psikiyatri servisine götürüldüğünü söyleyen Stallone, arkadaşını ve onun saldırısını şöyle anlattı:

        “İri yapılıydı, saçı yoktu, hep çıplaktı, dişleri çürüktü. Ona 'alakarga' derlerdi, çünkü hep bir saksağan gibi çıplaktı. Yemekhaneye giderken tuvalete girdim, o da içeri girdi, etrafımı sardı ve boğazımı parçalamaya başladı, pantolonumun içine girip kasıklarımı kavradı. Sonra iki gardiyan içeri girdi ve onu jilet kayışlarıyla fena halde dövmeye başladılar. Ben de 'Bu adamın neyi var?' diye sordum. Onlar da 'Oğlum, akıl hastanesindesin. Onun hiçbir sorunu yok. O deli' dediler."

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        "KIRILMAZ OLDUĞUMU HİSSETTİM"

        İddia ettiği saldırı olayından çok iyi bir ders aldığını söyleyen Stallone, “Oradan çıktığımda ve okul müdürünün karşısında durduğumda, bana 'Dersini aldın mı?' diye sordu. 'Bu dersten çok daha fazlasını öğrendim. Çok daha iyi bir ders: Beni kıramazsınız' dedim” şeklinde konuştu.

        “Bu yüzden 20'li yaşlarımda New York'a gittiğimde ve sonrasında olan her şeyde, her zaman bu şekilde kırılmaz olduğumu hissettim" diyen ünlü yıldız, "Kalbim kırılabilirdi, her insan gibi, ama burada iradeden bahsediyorum" diye ekledi.

        LİSEDEN AÇIKLAMA: ÜZGÜNÜZ

        Devereux Manor Lisesi'nin temsilcisi, Stallone'un iddialarına yanıt olarak The Times'a, hikayesini kendi istediği gibi anlatma hakkına saygı duyduklarını ve yaşadığı travma için üzgün olduklarını söyledi, ancak suçlamalar hakkında doğrudan yorum yapmadı.

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        #Sylvester Stallone
        #akıl hastanesi
        #psikiyatri
        #Rocky
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