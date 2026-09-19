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        Haberler Magazin Gülben Ergen: Vasiyetimi yazdım

        Gülben Ergen: Vasiyetimi yazdım

        Gülben Ergen, vasiyetini yazıp avukatından önce 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan'a teslim edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        "Vasiyetimi yazdım"

        Gülben Ergen, 2004-2012 yılları arasında evli kaldığı Mustafa Erdoğan ile çocukları Atlas, Ares ve Güney'in yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.

        Ünlü şarkıcı, vasiyetnamesini hazırladığını ve bu belgeyi avukatından önce çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'a teslim edeceğini duyurdu.

        "35 SENE HİÇ DURMAKSIZIN ÇALIŞTIM"

        Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bu fotoğraf çok değerli ve anlamlı benim için. Belki de her anne için. 35 sene hiç durmaksızın çalıştım. Ayağımı gazdan çekip, zaman zaman vitesi boşa aldığım, hızımı frenle dengelediğim günlerdeyim. Vasiyetimi sağlıklıyken, aklım başımdayken yazdım ve avukatımdan önce teslim edeceğim tek insan çocuklarımın babası. Huzurla ve güvenle...

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        #Gülben Ergen
        #vasiyet
        #Mustafa Erdoğan
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