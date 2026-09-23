Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Musiki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 'Didede Hayalin' dinletisi, Şerifler Yalısı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan ünlü isimler basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk musikisinin yaşatılmasının önemine değinen oyuncu Gülsim Ali, önümüzdeki ay şan derslerine başlayacağını açıkladı. Ali, "Şarkıcı olmak için değil, oyunculuğuma ne katar veya bir projede lazım olur mu diye bu eğitimi alıyorum" dedi. Sporun hem bedenine hem de zihnine iyi geldiğini söyleyen oyuncu, önümüzdeki dönemde tiyatro provalarının başlayacağını belirtti.

Gülsim Ali

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

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Gülsim Ali, özel hayatıyla ilgili sorulara ise "Şu an hayatımda kimse yok. Şu an zamanlaması değil, nasip diyelim" yanıtını verdi. Ali, bir ilişkideki kırmızı çizgisinin ise "Yalan" olduğunu söyledi.

Oyuncu Emrah Altıntoprak da yeni projesi hakkında bilgi verdi. Yaklaşık dört aydır hazırlık yaptıklarını söyleyen oyuncu, dönem dizisi için at binme ve kılıç kullanma eğitimi aldığını belirtti. "Set gayet güzel akıyor. Yoğun bir çalışma temposu var ancak ortaya çıkan işi seyirciye sunabilmiş olmak bizi çok mutlu ediyor" diyen Altıntoprak, rolü için uzattığı saçlarına da henüz alışamadığını söyledi.

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Emrah Altıntoprak

Yaklaşık 15 yıldır oyunculuk yaptığını belirten Altıntoprak, kariyerinde 'Kızılcık Şerbeti'nin önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "İnsanların beni geniş kitlelerce tanıdığı ilk iş Kızılcık Şerbeti oldu" dedi. Canlandırdığı 'Mustafa' karakteriyle tanınan oyuncu, diziden geçtiğimiz sezon ayrılmıştı.