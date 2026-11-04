Hailey Bieber: Oğlumu doğurduktan sonra hastalıkla mücadelemde yalnız hissettim

Hailey Bieber, oğlu Jack Blues'u dünyaya getirdikten sonra 'adet öncesi disforik bozukluk' ile mücadele ederken kendini yalnız hissettiğini anlattı. 'Adet öncesi disforik bozukluk', adet döngüsünün genellikle yumurtlamadan sonraki ikinci yarısında ortaya çıkan, adet kanamasının başlamasıyla birlikte ise hafifleyen veya tamamen kaybolan, şiddetli bir ruh sağlığı ve duygu durum bozukluğu olarak tanımlanıyor. Davranışsal belirtiler arasında üzüntü veya umutsuzluk, kaygı, aşırı ruh hali değişimleri, sinirlilik ve öfke yer alıyor.

29 yaşındaki Amerikalı model, verdiği yeni röportajda teşhisi hakkında konuşurken, "Oğlum doğduktan sonra adet öncesi disforik bozuklukla mücadele ettim. Bu konu hakkında çok fazla konuşma veya araştırma yok" dedi.

REKLAM

"KONUŞMAK DAHA AZ YALNIZ HİSSETTİRİYOR"

Yaşadığı zorluklar hakkında konuşmanın kendisine yardımcı olduğunu söyleyen ünlü model, "Kişisel olarak benim için sohbet etmek, kendimi daha az yalnız hissetmemi sağlıyor. Birbirimizle empati kurabildiğimizde, birbirimizle ilgili konularda sohbet edebildiğimizde ve karşılaştığımız zorluklardan bahsettiğimizde, bunun yalnız bir yolculuk gibi hissettirmediğini düşünüyorum" dedi.

Bieber, kadın sağlığı konusunda farkındalık eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve "Hamilelik sırasında, doğum esnasında çok şey oluyor. Çocuk sahibi olmaya giden süreçte çok fazla şey yaşanıyor" diye konuştu.

REKLAM

2018'de evlenen Hailey Bieber ve dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, şu anda iki yaşında olan oğullarını Ağustos 2024'te kucaklarına aldılar.

Hailey Bieber, mayıs ayında katıldığı bir podcast programında, adet öncesi disforik bozukluk rahatsızlığına sahip olduğunu ilk kez açıklamış ve bunun iş hayatını, ilişkilerini ve sosyal yaşamını olumsuz etkilediğini belirtmişti.

"Benim için, adetimden önceki hafta sadece 'adet öncesi sendromu' gibi değildi" diyen ünlü model, "Zihinsel olarak çok yoğun bir dönemdi. Sanki 'Tüm hayatım sona erecekmiş gibi neden hissediyorum?' diye düşünüyordum" ifadesini kullanmıştı. Rahatsızlığı için, "Tehlikeli ve ciddiye alınmalı" diye belirtmişti.