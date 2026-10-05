Heidi Klum 16 yaşındaki kızı Lou Samuel ile Paris Moda Haftası'nda

BoF500 Galası, küresel moda endüstrisini şekillendiren kişilerin kesin listesi olan BoF 500'e en yeni katılanları kutlamak için dün Paris'te düzenlendi. Liderlikleri, yaratıcılıkları, yenilikçilikleri ve etkileri temelinde sekiz kategoride - Tasarımcılar, Yöneticiler, Medya, Perakendeciler, Girişimciler, Yaratıcı Sınıf, Modeller ve İlham Perileri ve Katalizörler - modanın en etkili insanlarından oluşan küresel bir topluluğu bir araya getiren gala, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlendi.

Pek çok ünlü ismin katıldığı galaya, Alman model Heidi Klum'un 16 yaşındaki kızı Lou Samuel ile birlikte gelmesi dikkat çekti.

İlk eşi İtalyan iş insanı Flavio Briatore'den 22 yaşında Leni adında kızı olan Klum'un, ikinci eşi şarkıcı Seul'dan üç çocuğu bulunuyor. Lou Samuel de Klum'un en küçük kızı.

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Klum ile Seul'un evliliği 2014 yılında resmi olarak sona erdi. Ünlü model, 2019 yılından beri müzisyen Tom Kaulitz ile evli.

BoF500 Galası'nda ayrıca beşinci çocuğunu bekleyen Ciara, büyüyen karnını sergileyen şeffaf bir kıyafetle katıldı.

Moda öncüsü ünlüler arasında oyuncular Colman Domingo, Shay Mitchell ve Damson Idris'in yanı sıra Paris Jackson, Paris Hilton ile Nicky Hilton Rothschild kardeşler de galadaydı.